رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مميزات قانون الإجراءات الضريبية الجديد

السبت 20/فبراير/2021 - 01:04 م
جريدة الدستور
منى هيبه
طباعة
انتهت وزارة المالية خلال الأسبوع الماضي من تلقى ملاحظات مجتمع الأعمال على اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الجديد، تمهيدًا لوضع الصيغة النهائية لها وأصدارها. 

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الميزات التي يحققها القانون للدولة والمواطن، وذلك في ضوء أحكام القانون الجديد.

مميزات قانون الإجراءات الضريبية الجديد

• يقدم القانون المزيد من التسهيلات والتيسيرات للممولين والمواطنين، ما يؤدي إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية، ومن ثم توجيهها لتمويل المشاريع القومية، وهو ما يوجه لخدمة المواطن في النهاية.

• عمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بأنواع الضرائب المختلفة، من خلال دمج الإجراءات الضريبية، لتشمل الضريبة على الدخل، والقيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والدمغة، وأى ضرائب ذات طبيعة مماثلة.
 
• يبسط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات التي أقرها القانون السابق، بالاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة، ما يساعد الممول على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة به، فضلًا عن حمايته من أي تلاعب.

• يضمن تطوير أداء المنظومة الضريبية، حيث ألزم الجهات المعنية بميكنة جميع خدماتها.
 
• يساعد على إنهاء النزاعات في المحاكم الاقتصادية، حيث يستحدث اجراءات جديدة لفض المنازعات الضريبية، من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، لتحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات، وذلك دون الإخلال بحق الممول في اللجوء إلى التقاضي.

يهمك أيضاً:



• أقر إجراءات تساعد على منع التهرب الضريبي، حيث ربط تقديم الخدمات المقجمة للمواطنين مثل تجديد رخص المرور وغيرها من الخدمات اليومية التي يحصل عليها المواطن، بتقديم ما يفيد سداد الضريبية، ما يمنع التهرب، ويساعد على زيادة ايرادات الدولة.

• يلزم الوزارات والجهات التابعة للحكومة، بالربط الإلكتروني مع وزارة المالية، فيما يتعلق بإجراءا تحصيل الضريبة المستحقة على خدماتها، حتى يتسنى تسجيلها في الملف الضريبي الخاص بمؤدي الضريبة، ما يسهل عليه إثبات تأديتها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«البرود مستمرة».. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

أخبار اجتماع وزير التعليم العالي اليوم

رابط استخراج أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021 وأخر موعد لتسجيل الاستمارة

خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب

الصور

image description

محافظ أسيوط يستقبل وزير النقل لتفقد محور ديروط الحر

image description

استمرار حملات النظافة والتشجير ضمن فعاليات «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

«أسيوط» تناقش المسح الشامل لقرى 7 مراكز مستهدفة ضمن «حياة كريمة»

image description

فصل التيار الكهربائي عن 43 منطقة بدمياط

image description

سقوط سيارة فى ترعة بدمياط

الأكثر قراءة

التعليم العالي: الامتحانات في موعدها واستئناف الدراسة 27 فبراير

«الأرصاد»: طقس الأحد شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021

غدًا البريد يبدأ صرف الدفعة الثالثة لمنحة العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب باقٍ في المستشفى إلى الأسبوع المقبل

اليابانية ناعومي أوساكا تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد عبر نايل سات | عرب سات 2021

صور مذهلة لهبوط «برسفيرنس» على سطح المريخ

أيام زمان

«فوازير» أحمد فؤاد نجم الكروية.. كيف شجع الفاجومي لاعبي الأهلي والزمالك؟

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

أسرار لاجئي الحروب العالمية في مصر.. أحبوا الفول والعشاء البدوي والملايات اللف

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

مقالات الرأي
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
ماجد حبته
يسار فرنسا الإسلامى!
د.كريمة الحفناوى
فلسطين.. المصالحة والانتخابات
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «2-3»
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «تلك الأيام» للفنانة راندا إسماعيل بقاعة الباب

«نجاحات شبابية أفريقية على أرض مصرية» لقاء بالأعلى للثقافة الخميس

«الميري» يسير على خطى الذين سبقوه في «تسكّع على أرصفة باريس»

المغربي محمد الأشعري يفوز بجائزة الأركانة العالميّة للشعر 2020