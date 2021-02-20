تكافل وكرامة 2021 | كل ما تريد معرفته عن حجز الكشف الطبي وخط وي وإرسال الشكاوى

يستفيد المواطن المصري من ذوي القدرات الخاصة من معاش تكافل وكرامة وتمكنه من الاستعلام شهرياً طوال السنة 2021 من مواعيد نزول المعاش نهاية كل شهر من خلال رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على حجز الكشف الطبي للتسجيل الجديد في البرنامج أو حجز خطوط وي.





كيف يمكنني التسجيل في معاش تكافل وكرامة

يحصل من انطبقت عليهم الشروط التسجيل في معاش تكافل وكرامة 2021 وهم ذوو الإعاقة والمسنين، والذيت تم رقع الدعم لهم ماديا خلال الفترة الأخير بحسب الفئات العمرية ليزيد طلاب المرحلة الابتدائية من 60 جنيهاً إلى 80 جنيها شهرياً، ومن 80 جنيه إلى 100 جنيه للمرحلة الإعدادية، كما تم رفع القيمة المخصصة للمرحلة الثانوية إلى 140 جنيها شهريا بدلاً من 100 جنيه سابقاً.









وتعد خطوات التسجيل في تكافل وكرامة بسيطة لللغاية وتكمن في التسجيل للكشف الطبى على الاستمارة الالكترونية والتي سنخصص لها فقرة في التقرير الحالي.





ثاني الخطوات وهي ملء استمارة البحث الاجتماعي في الشئون الاجتماعية التابع لها الأب والأم، ويقوم بهذه الخطوة رب المنزل.





تسجيل الأب للطفل على الموقع، بالنسبة للاطفال بعدها يتم تحديد المستحقين من الماعش او غيره من خلال الكشف الطبي الذي يجريه الفرد في أحد المستشفيات الحكومية المخول لها إجراء الفحص الطبي.





ويحصل كل من الأسرة والطفل والمرأة وذوي الإعاقة والمسنين والشباب على معاش تكافل وكرامة ممن تنطبق عليهم الشروط، والأحكام والتي سندرجها تالياً:





1- أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية.





2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.





3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.





يمكن متابعة:





4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد منذ لك.





5 - كما يشترط عدم حصول المستفيد على أي دخل شهري ثابت سواء من القطاع العام أو الخاص.





حجز الكشف الطبي في تكافل وكرامة

من هنا ). خصصت وزارة الدولة للصحة والسكان رابط حجز الكشف الطبي تكافل وكرامة عبر الموقع الخاص بهم وذلك للتقيم من حصول المعاش أو غيره لطالبيه من الراغبين في الاستفادة منه ().





بعدها يتم ذهاب راغب المعاش إلى أحد المستشفيات الحكومية للخضوع لعملية الفحص الطبي الشامل لتحديد نوع الإعاقة أو الحاجة الماسة للحصول على منحة تكافل وكرامة لعدم القدرة على العمل، أو من توافرت فيهم الشروط.

تسجيل شكاوى تكافل وكرامة

ويمكن للراغبين في الحصول على منحة المعاش تقديم شكاوى خاصة من خلال رابط الاستعلام أيضاً في حين صدور أي أعطال أو عدم نزول المعاش والاستفسار عن كل ما يحتاجه المستفيد عبر الرابط التالي ( من هنا ).





كيفية حجز خط وي تكافل وكرامة