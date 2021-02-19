ما هو موعد أول يوم رمضان 2021 - 1442 فلكيا.. وكيفية الاحتفال به

موعد أول يوم رمضان 2021 - 1442 فلكيا

وفقا للحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد التابعة لدار الإفتاء المصرية، فإن غرة الشهر الكريم يوم 13 أبريل المقبل وبهذا يكون استطلاع هلال شهر رمضان في 11 أبريل و يعد 12 أبريل هو المتمم لشهر شعبان في مصر، حيث يختلف رؤية الهلال من بلد لبلد أخر وفقا لاستطلاع هلال الشهور الهجرية من عدمه حيث يعتمد البلدان العربية والإسلامية على رؤيا العين المجردة للهلال من أماكن مرتفعة رغم كافة وسائل التطور الحديثة في مجال علم الفلك.





كيفية الاستعداد للشهر الكريم في مصر

في الوقت الحالي، يستعد جميع فئات الشعب لاستقبال الشهر الكريم فتجد أن ربات البيوت يسعون إلى تفريز الخضروات والفواكه المجففة والمكسرات لتحضير وجبات رمضان بيسر دون جهد خاصة مع قدومه في موجات الحر بينما يستعد مقيمي موائد الرحمن بشراء الخضروات وتجهيز الأدوات المستخدمة في ذلك بينما يستعد أولياء أمور بشراء الفوانيس رمضان لأطفالهم و يستعد الجميع بإعداد زينة رمضان بالشوارع العامة والجانبية لإضاءة الشوارع و تزينها للاحتفال بالشهر الكريم.





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ليلة القدر و فضائلها على العالمين

ينتظر الجميع موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيا لما فيها من ليلة عبادتها خيرا من ألف شهر هى ليلة القدر التي نزل فيها القرآن الكريم على سيدنا محمد حيث يتوجه فيها الجميع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتدرع وقيام الليل بل يلجأ الكثير من المسلمين إلى الاعتكاف في المسجد والتفرغ التام للعبادة راجين عفو الله سبحانه وتعالى ببركة تلك الليلة.

منذ حلول شهر رجب يدير الملايين من المسلمين بمختلف بلاد العالم العربي محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةلاتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقباله من شراء مستلزماته من سلع غذائية و ياميش و زينة بالشوارع وأجواء مبهجة ترسي قواعد السعادة في القلوب.