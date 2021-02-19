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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ما هو موعد أول يوم رمضان 2021 - 1442 فلكيا.. وكيفية الاحتفال به

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:02 م
رمضان
رمضان
شيماء حسين
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منذ حلول شهر رجب يدير الملايين من المسلمين بمختلف بلاد العالم العربي محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة موعد أول يوم رمضان 2021 - 1442 فلكيا لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقباله من شراء مستلزماته من سلع غذائية و ياميش و زينة بالشوارع وأجواء مبهجة ترسي قواعد السعادة في القلوب.

موعد أول يوم رمضان 2021 - 1442 فلكيا

وفقا للحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد التابعة لدار الإفتاء المصرية، فإن غرة الشهر الكريم يوم 13 أبريل المقبل وبهذا يكون استطلاع هلال شهر رمضان في 11 أبريل و يعد 12 أبريل هو المتمم لشهر شعبان في مصر، حيث يختلف رؤية الهلال من بلد لبلد أخر وفقا لاستطلاع هلال الشهور الهجرية من عدمه حيث يعتمد البلدان العربية والإسلامية على رؤيا العين المجردة للهلال من أماكن مرتفعة رغم كافة وسائل التطور الحديثة في مجال علم الفلك.

كيفية الاستعداد للشهر الكريم في مصر

في الوقت الحالي، يستعد جميع فئات الشعب لاستقبال الشهر الكريم فتجد أن ربات البيوت يسعون إلى تفريز الخضروات والفواكه المجففة والمكسرات لتحضير وجبات رمضان بيسر دون جهد خاصة مع قدومه في موجات الحر بينما يستعد مقيمي موائد الرحمن بشراء الخضروات وتجهيز الأدوات المستخدمة في ذلك بينما يستعد أولياء أمور بشراء الفوانيس رمضان لأطفالهم  و يستعد الجميع بإعداد زينة رمضان بالشوارع العامة والجانبية لإضاءة الشوارع و تزينها للاحتفال بالشهر الكريم.

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ليلة القدر و فضائلها على العالمين

ينتظر الجميع موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيا لما فيها من ليلة عبادتها خيرا من ألف شهر هى ليلة القدر التي نزل فيها القرآن الكريم على سيدنا محمد حيث يتوجه فيها الجميع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتدرع وقيام الليل بل يلجأ الكثير من المسلمين إلى الاعتكاف في المسجد والتفرغ التام للعبادة راجين عفو الله سبحانه وتعالى ببركة تلك الليلة.

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