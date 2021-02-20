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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس الشباب المصري ينظم نموذج محاكاة محليات مصر

السبت 20/فبراير/2021 - 11:42 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
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عقد مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح الورشة التدريبية الاولى لنموذج محاكاة محليات مصر بمقر امانة حزب شباب تحيا مصر بالجيزة وبحضور الامين العام للحزب بالجيزة ماجد ابو عمر والامين العام لنموذج محاكاة محليات مصر إسلام حسن.

وتضمنت فاعليات الورشة المحاضرة الاولي بعنوان "ادارة الحملات الانتخابية وادارة الأزمات"، لوجيه صادق مستشار التخطيط الاستراتيجي بمجلس الشباب المصري.

والمحاضرة الثانية بعنوان"المجالس المحلية نظرة على قانون المحليات " علي هلال المحامي.

ويذكر أن نموذج محاكاة محليات مصر هو أحد برامج خطة برامج ومشروعات مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح لتعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري بمختلف فئاته.

وبناء على طلب عدد من قيادات الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والزملاء في الجمعيات والمؤسسات الفاعلة في المجتمع المدني ولفيف من البرلمانيين شركاء المجلس ورغبتهم في الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة من نموذج محاكاة محليات مصر لشباب هذه الهيئات.

وافق مجلس الأمناء بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 فبراير الجاري علي إتاحة الفرصة للهيئات الراغبة في الانضمام لمشروع نموذج محاكاة محليات مصر والحصول على حزمة البرامج التدريبية الخاصة بالنموذج والتي تشتمل علي علوم الإدارة المحلية وإعداد اوراق السياسات وغيرها من البرامج الهامة.

وذلك ضمن خطة المجلس لتعزيز قدرات الشباب المصري من مختلف الفئات في هذا الشأن وفقًا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 953 لسنة 2020 بتضمين التوعية القانونية والدستورية وحقوق الإنسان ضمن ميادين عمل مجلس الشباب المصري.

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