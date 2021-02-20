خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب

خطوات الحصول على تعويضات عمال شركة الحديد واللصلب





اكثر من ٧ ألاف عامل حجم العاملين

يبلغ عدد العاملين في شركة الحديد والصلب المصرية عقب قرار التصفية حوالي أكثر من ٧ ألاف عامل وفقا لبيانات الوزارة الرسمية حول عدد العاملين عقب قرار التصفية.



تحديد موعد صرف التعويضات متوقف علي رد البرلمان ووفقا لتصريحات المهندس ابراهيم المناسترلي المصفي العام للشركة القومية للأسمنت إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكمياوية التي أوشكت علي الانتهاء من تعويضات العاملين بها فأنه توقع أنه عقب بيان وزير قطاع الأعمال العام لمجلس النواب حول تصفية شركة الحديد والصلب وتعويض العاملين فأن المجلس حول القرار للجنة الصناعة للدراسة والرد علي وزير قطاع الأعمال وعقب موافقة مجلس النواب من خلال لجنة الصناعة سيتم تحديد ميعاد التعويضات.

انشاء لجنة للتصفية وتعويض العمالة وذكر المناسترلي لـ«ا

تحديد عدد السنوات للعامل

وأضاف المناسترلي أنه يتم وفقا للقانون تحديد عدد السنوات التي استمر فيها العامل في خدمة الشركة ويتم احتسابها وفقا للأجر الأساسي الذي يحصل عليه العامل وتدفع الشركة التأمينات عليه ومن ثم يتم احتساب المبلغ المستحق.

حصر العمالة المستحقة للتعويض في الشركة وأشار المناسترلي أن لجنة شؤن العاملين تقوم بحصر العاملين المستحقين للتعويضات الذين مازالوا في الخدمة عقب قرار التصفية.

في حالة اذا توفي عامل عقب قرار التصفية قبل تشكيل لجنة التعويضات

وأوضح المناسترلي أنه في حالة اذا توفي عامل عقب قرار التصفية فان الورثة يحصلون علي التعويض الخاص بالعمل بعد اشهار اعلان الوراثة. ووفقا لتصريحات المهندس ابراهيم المناسترلي المصفي العام للشركة القومية للأسمنت إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكمياوية التي أوشكت علي الانتهاء من تعويضات العاملين بها فأنه توقع أنه عقب بيان وزير قطاع الأعمال العام لمجلس النواب حول تصفية شركة الحديد والصلب وتعويض العاملين فأن المجلس حول القرار للجنة الصناعة للدراسة والرد علي وزير قطاع الأعمال وعقب موافقة مجلس النواب من خلال لجنة الصناعة سيتم تحديد ميعاد التعويضات.وذكر المناسترلي لـ«ا لدستور » أن أول خطوة في تعويض العاملين هي انشاء لجنة عليا مشكلة للتصفية وتعويض العمالة حيث يتم تشكيلها بتمثيل من وزارة قطاع الأعمال والقوي العاملة والتأمينات الاجتماعية حيث تضع اللجنة القواعد العامة لتعويض العمالة.وأضاف المناسترلي أنه يتم وفقا للقانون تحديد عدد السنوات التي استمر فيها العامل في خدمة الشركة ويتم احتسابها وفقا للأجر الأساسي الذي يحصل عليه العامل وتدفع الشركة التأمينات عليه ومن ثم يتم احتساب المبلغ المستحق.وأشار المناسترلي أن لجنة شؤن العاملين تقوم بحصر العاملين المستحقين للتعويضات الذين مازالوا في الخدمة عقب قرار التصفية.وأوضح المناسترلي أنه في حالة اذا توفي عامل عقب قرار التصفية فان الورثة يحصلون علي التعويض الخاص بالعمل بعد اشهار اعلان الوراثة.



