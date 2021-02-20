خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب
السبت 20/فبراير/2021 - 07:32 ص
أسامة الشندويليطباعة
ترصد «الدستور» في التقرير التالي خطوات حصول العاملين في شركة الحديد والصلب المصرية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام علي التعويضات المستحقة لهم عقب إعلان الجمعية العامة للشركة قرار تصفية الشركة وتعويض العاملين.
تحديد عدد السنوات للعامل
وأضاف المناسترلي أنه يتم وفقا للقانون تحديد عدد السنوات التي استمر فيها العامل في خدمة الشركة ويتم احتسابها وفقا للأجر الأساسي الذي يحصل عليه العامل وتدفع الشركة التأمينات عليه ومن ثم يتم احتساب المبلغ المستحق.
في حالة اذا توفي عامل عقب قرار التصفية قبل تشكيل لجنة التعويضات
وأوضح المناسترلي أنه في حالة اذا توفي عامل عقب قرار التصفية فان الورثة يحصلون علي التعويض الخاص بالعمل بعد اشهار اعلان الوراثة.
أكثر من ٢ مليار جنيه حجم التعويضاتأقرت وزارة قطاع الأعمال العام في أحدث بيانتها حول تعويضات العاملين حجم التعويضات التي تتجاوز ٢ مليار جنيه دبرتها الوزارة من أجل تنفيذ قرار التصفية لوقف نزيف الخسائر التي وصلت الي ١٥ مليار جنيه كخسائر متراكمة بخلاف المديونيات التي بلغت ٨ مليار جنيه.
٢٢٥ ألف جنيه الحد الأدني للتعويضوذكرت الوزارة في بيان لها حول الحد الأدني للتعويضات التي سيحصل عليها العاملين في شركة الحديد والصلب المصرية بحوالي ٢٢٥ ألف جنيه كحد أدني للعامل.
خطوات الحصول على تعويضات عمال شركة الحديد واللصلب
اكثر من ٧ ألاف عامل حجم العاملين
يبلغ عدد العاملين في شركة الحديد والصلب المصرية عقب قرار التصفية حوالي أكثر من ٧ ألاف عامل وفقا لبيانات الوزارة الرسمية حول عدد العاملين عقب قرار التصفية.
يبلغ عدد العاملين في شركة الحديد والصلب المصرية عقب قرار التصفية حوالي أكثر من ٧ ألاف عامل وفقا لبيانات الوزارة الرسمية حول عدد العاملين عقب قرار التصفية.
تحديد موعد صرف التعويضات متوقف علي رد البرلمانووفقا لتصريحات المهندس ابراهيم المناسترلي المصفي العام للشركة القومية للأسمنت إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكمياوية التي أوشكت علي الانتهاء من تعويضات العاملين بها فأنه توقع أنه عقب بيان وزير قطاع الأعمال العام لمجلس النواب حول تصفية شركة الحديد والصلب وتعويض العاملين فأن المجلس حول القرار للجنة الصناعة للدراسة والرد علي وزير قطاع الأعمال وعقب موافقة مجلس النواب من خلال لجنة الصناعة سيتم تحديد ميعاد التعويضات.
انشاء لجنة للتصفية وتعويض العمالةوذكر المناسترلي لـ«الدستور» أن أول خطوة في تعويض العاملين هي انشاء لجنة عليا مشكلة للتصفية وتعويض العمالة حيث يتم تشكيلها بتمثيل من وزارة قطاع الأعمال والقوي العاملة والتأمينات الاجتماعية حيث تضع اللجنة القواعد العامة لتعويض العمالة.
تحديد عدد السنوات للعامل
وأضاف المناسترلي أنه يتم وفقا للقانون تحديد عدد السنوات التي استمر فيها العامل في خدمة الشركة ويتم احتسابها وفقا للأجر الأساسي الذي يحصل عليه العامل وتدفع الشركة التأمينات عليه ومن ثم يتم احتساب المبلغ المستحق.
حصر العمالة المستحقة للتعويض في الشركةوأشار المناسترلي أن لجنة شؤن العاملين تقوم بحصر العاملين المستحقين للتعويضات الذين مازالوا في الخدمة عقب قرار التصفية.
في حالة اذا توفي عامل عقب قرار التصفية قبل تشكيل لجنة التعويضات
وأوضح المناسترلي أنه في حالة اذا توفي عامل عقب قرار التصفية فان الورثة يحصلون علي التعويض الخاص بالعمل بعد اشهار اعلان الوراثة.
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