بالأرقام والتفاصيل.. أسعار جميع السيارات فى مبادرة إحلال القديمة

أسعار السيارات في مبادرة إحلال القديمة *هناك نحو 250 ألف سيارة مستهدف إحلالها خلال المرحلة الأولى من البرنامج خلال 3 سنوات



*سيتم البدء في السنة الأولى بإجمالي 70 ألف سيارة، تنقسم إلى 55 ألف تاكسي، و15 ألف ميكروباص، على أن يتم زيادة المستهدف من أعداد السيارات إلى 90 ألف سيارة في السنة الثانية والثالثة.



*تم التوافق على ألا يسمح بالترخيص للسيارات المستوردة إلا إذا كانت تعمل بالغاز الطبيعي.



سعر سيارة لادا جرانتا *تقدم شركة الأمل 5 آلاف سيارة طراز لادا جرانتا بسعر 182.5 ألف جنيه شاملة الضريبة، بقسط 1576 جنيه لمدة 10 سنوات.



سعر سيارة BYD F3 *هناك 10 آلاف سيارة طراز BYD f3 بمبلغ 168.6 ألف جنيه شاملة الضريبة، بقسط شهري، 1718 جنيه، بضمان 3 سنوات.

سعر سيارات أكسنت وألنترا من غبور أوتو *تقدم شركة غبور أوتو، 5 آلاف سيارة أكسنت بمبلغ 180 ألف جنيه، بقسط شهري 1842 جنيه شهريًا لمدة 10 سنوات، و5 آلاف سيارة ألنترا بـ204 ألف جنيه، وقسط شهري على 10 سنوات قيمته 2102 جنيه





سعر سيارات نيسان صني وسنترا

*تقدم شركة نيسان موتورز إيجيبت 9 آلاف سيارة طراز صني بسعر 181.4 ألف جنيه، وقسط 1857 شهريًا، وطراز «سنترا» بـ246.2 ألف جنيه، بقسط 2559 جنيه شهريًا.



سعر سيارة شيفرولية أوبترا *تقدم شركة المنصور للسيارات، 12 ألف سيارة شيفرولية أوبترا، بمبلغ 185 ألف جنيه للسيارة شاملة الضرائب، وبقسط شهري على 10 سنوات قيمته، 1896 جنيه.



أسعار السيارات الميكروباص فى مبادرة إحلال السيارات *هناك 3 شركات ستعمل على إتاحة سيارات الميكروباص للسيارات التي مر على إنتاجها 20 عاما، وهى الشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات، التي تنتج سيارة زيمكس، وشركة كينج لونج إيجيبت التي تنتج سيارة كينج لونج، وشركة مودرن موتورز للصناعة المنتجة لماركة فوتون.





سعر سيارة زيمكس *يبلغ سعر سيارة زيمكس شامل الضرائب والرسوم الجمركية 228 ألف جنيه، بينما ستصل قيمة القرض الذي سيحصل عليه المستفيد 187.5 ألف جنيه، وقيمة القسط 2701 جنيها حال السداد على 7 سنوات، و2031 حال السداد على 10 سنوات



*يشمل بيع السيارة فترة ضمان لمدة عامين أو 60 ألف كليو متر.

سعر سيارة كينج لونج *يبلغ سعر سيارة كينج لونج نحو 217 ألف جنيها، شامل الضرائب والرسوم، كما سيبلغ إجمالي القرض 168.1 ألف جنيها، بينما ستصل قيمة القسط على 7 سنوات نحو 2421 جنيها، و1821 جنيها حال السداد على 10 سنوات.



سعر سيارة فوتون

* يبلغ سعر السيارات فوتون نحو 264 ألف جنيه شامل الضرائب والرسوم الجمركية، وقيمة القرض للسيارت 210 ألف جنيها، بينما ستصل قيمة القسط ذي السنوات السبع 3026 جنيها شهريا، وذي العشر سنوات 2276 جنيها، على أن تكون مدة الضمان 3 سنوات أو 100 ألف كيلو.





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*تقدر تكلفة إحلال السيارات خلال 3 سنوات 2.1 مليار.



" يبلغ سعر الفائدة 3% لمدة 10 سنوات، على أن يتم إتاحة مهلة شهر لإنهاء الترخيص. *تقدر تكلفة إحلال السيارات خلال 3 سنوات 2.1 مليار." يبلغ سعر الفائدة 3% لمدة 10 سنوات، على أن يتم إتاحة مهلة شهر لإنهاء الترخيص.