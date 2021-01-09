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تقارير ومتابعات

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

السبت 09/يناير/2021 - 01:09 م
إحلال السيارات الملاكي
إحلال السيارات الملاكي
اسماء منصور
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يقدم لكم «الدستور» خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج من غاز طبيعي وبنزين، بدلًا من السيارات القديمة، وتم توفير السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتضم المرحلة الأولى من البرنامج، ويأتي البرنامج بإحلال 250 ألف مركبة من سيارات ملاكى وأجرة وميكروباص، مما جعل العديد من المواطنين وبالأخص السائقين يبحثون عن رابط موقع المبادرة وخطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021، بالإضافة لمعرفة الشروط الخاصة بالقرار.

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

يقوم الراغبين بإحلال سياراتهم الأجرة والميكروباص والنقل والملاكي، بالدخول على الرابط الآتي: ( من هنا)

-اختيار أيقونة إحلال مركبة

-ثم الدخول على إنشاء حساب

- إكمال البيانات 

- وبعدها يتم الضغط على إنشاء حساب

- سيظهر بعد ذلك صفحة الدخول وسيتم إظهار رقم سري وأميل مع الرقم القومي، ولا يجب إظهار هذا الرقم السري لأي أحد. 

- تحويل المواطن لصفحة لتسجيل البيانات، ثم ستصلك رسالة على الهاتف المحمول الذي سبق تسجيله.

وبعد ذكر خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021.

تستعرض «الدستور» لكم الشروط المطلوبة للتسجيل في المنظومة الجديدة للسيارات الملاكي والأجر، وهي كتالي:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

- أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية.

- وأن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا للشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد (بيان بإجمالي الدخل الشهري سندات ملكية- وديعة)، علمًا بأن فترة السداد تصل الى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

المستندات المطلوبة من المتقدم بالطلب 

-تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكلا من المستفيد والضامن (عقد ايجار- تمليك محل الاقامة ـو إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليها أكثر من ثلاثة شهور.

-ورخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها).

- تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر، تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد أنه ليس له أى ملف ضريبي أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء.

يذكر أن الموقع انطلق منذ عدة أيام في استقبال الطلبات، وهناك إقبال شديد من المواطنين على التسجيل طبقا لما صرحت به وزارة التجارة والصناعة.

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