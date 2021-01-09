خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021



-ثم الدخول على إنشاء حساب



- إكمال البيانات



- وبعدها يتم الضغط على إنشاء حساب



- سيظهر بعد ذلك صفحة الدخول وسيتم إظهار رقم سري وأميل مع الرقم القومي، ولا يجب إظهار هذا الرقم السري لأي أحد.



- تحويل المواطن لصفحة لتسجيل البيانات، ثم ستصلك رسالة على الهاتف المحمول الذي سبق تسجيله.



وبعد ذكر خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021.



تستعرض «



- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة. تستعرض « الدستور » لكم الشروط المطلوبة للتسجيل في المنظومة الجديدة للسيارات الملاكي والأجر، وهي كتالي:- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.



- أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية.



- وأن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا للشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد (بيان بإجمالي الدخل الشهري سندات ملكية- وديعة)، علمًا بأن فترة السداد تصل الى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.



المستندات المطلوبة من المتقدم بالطلب -تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن



- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكلا من المستفيد والضامن (عقد ايجار- تمليك محل الاقامة ـو إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليها أكثر من ثلاثة شهور.



-ورخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها).



- تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر، تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد أنه ليس له أى ملف ضريبي أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء.



يذكر أن الموقع انطلق منذ عدة أيام في استقبال الطلبات، وهناك إقبال شديد من المواطنين على التسجيل طبقا لما صرحت به وزارة التجارة والصناعة.