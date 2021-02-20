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السبت 20 فبراير 2021 الموافق 08 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العقرب السبت 20 فبراير 2021

السبت 20/فبراير/2021 - 12:21 ص
برج العقرب
برج العقرب
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:

مهنيا: من المحتمل أن تحدث بعض التغيرات في مجال عملك، قد تكون محبط في البداية لكن مع الوقت ستعرف أنها فرصة جيدة لكن تحتاج إلى الشجاعة والتركيز لتحقق ما تريد.

عاطفيا: كانت حالتك مرتبكة بعض الشئ هذه الفترة ولم تستطع فهَم الموقف الذي مررت به مع الشريك مما وضعك تحت ضغط قوي وجعلك تتصرف على غير عادتك والآن تفكر كيف تحسن هذا الموقف.

صحيا: يبدو عليك التعب والإجهاد بسبب الجهود المتراكمة عليك التي تحاول التخلص منها في أسرع وقت وهذا يؤثر بشكل كبير عليك.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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