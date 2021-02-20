حظك اليوم.. برج الميزان السبت 20 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الميزان على النحو التالي:مهنيا: النجاح حليفك هذه الفترة وهو نتاج مجهودك الفترة السابقة، لذلك استمتع بنجاحك وطور قدراتك العملية لتصل لهدفك وتحصل على المكانة التي تتمنها.عاطفيا: ستحظى بالاهتمام أكثر من أي وقت مضي خذ وقتك لتقرر بإرادتك مع من تكون ومن يناسبك أكثر.صحيا: الانضباط في تناول الأطعمة المفيدة وممارسة الرياضة وتناول الفيتامينات اللازمة لك تساعدك كثيرا في الحفاظ على صحتك هذه الفترة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.