النائبة نانسي نعيم: اعتذار تامر أمين لأهالي الريف والصعيد غير كافٍ

قالت نانسي نعيم عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دور الإعلام توعوي في المقام الأول، وما حدث أمس من تامر أمين منافي تماما لقيم وأهداف الإعلام التوعوية.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن ما حدث من تشويه وإهانة للشعب المصري أمر غير مقبول تماما، منوهة أن تامر أمين أخطأ خطأ كبير.





وتابعت: «أشكر قناة النهار على فتحها للأزمة للمناقشة، ولا يجوز واحنا بنقوم بتطوير الريف والرقى نخرج لنهين أهالي الريف والصعيد».