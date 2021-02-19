طارق رضوان: اعتذار تامر أمين غير مقبول وننتظر نتائج التحقيقات

أكد النائب طارق رضوان، أن كل أعضاء البرلمان والشيوخ ممثلين لقطاع الشعب المصري، ولا يقبلون الإساءة التي صدرت من الإعلامي تامر أمين بحق أهالي الصعيد وريف مصر.





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي محمد الباز المُذاع على قناة «النهار»، إن ما حدث بالأمس وما نسب لتامر أمين مرفوض شكلا وموضوعا، لأن من ليس له أصل ليس له فصل.





وتابع: «كان على تامر أمين مراعاة ما يخرج على لسانه لأن ما يخرج على لسان إعلامي يختلف عما يصدر عن أي مواطن آخر».





ولفت إلى أن نواب مصر استقبلوا مكالمات من الأهالي والموضوع أصبح كبيرا، لأن أهالي مصر بالكامل مستاؤون من تصريحات تامر أمين.