رأس المال السوقي لبتكوين يبلغ تريليون دولار وتصعد لذروة جديدة

لامست بتكوين رأسمال سوقي عند تريليون دولار، إذ بلغت ذروة قياسية جديدة اليوم الجمعة، متحدية تحذيرات محللين من أنها ليست من أساسيات الاقتصاد وتحوط ضعيف من التراجع في أسعار الأسهم.قفزت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 54 ألف دولار، مما يجعلها على مسار تحقيق قفزة أسبوعية 11 بالمئة.وصعدت منذ بداية الشهر 64 بالمئة تقريبا، وكانت مرتفعة 5.5 بالمئة في أحدث تعاملات إلى 54 ألفا و405 دولارات.