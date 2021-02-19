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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيًا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:34 م
جريدة الدستور
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يبحث الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم عن موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيا، ومعرفة عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2021 بالتزامن مع بداية شهر رجب المبارك 1442، وارتفعت معدلات البحث على محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة الأيام المتبقية عليه والذي ينتظره كافة الشعوب الإسلامية.

ويستعرض الدستور موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيا من خلال التقرير التالي، وكذلك كيفية الاحتفال بالشهر الكريم وأبرز شعائر العبادة خلال أيامه.


موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيا

وحددت الحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد موعد أول يوم رمضان 2021 فلكيا وأول أيام شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442 يوم 13 إبريل 2021، وينتهي يوم 12 مايو 2021، حيث أظهرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري، 354 يوما وبذلك تكون سنة بسيطة، حيث لم يعد يتبقى عليه سوى إلا أقل من شهرين فقط.

دعاء دخول شهر رمضان

وكان البنى صلى الله عليه وسلم اذا دخل شهر رمضان يقول: "اللهم اهله علينا بالأمن والأيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم سلمنا لشهر رمضان وتسلمه منا وسلمنا فيه حتى ينقضي عنا شهر رمضان وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين".

فيما يتم تحديد موعد حلول شهر رمضان الكريم في مصر بعد استطلاع ورؤية الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية، "الجهة الوحيدة في مصر"، المسئولة عن إعلان بداية الشهور الهجرية.

حيث يعد فرصة ربانية لكثير من المسلمين للتفرغ لإقامة كافة الشعائر الدينية رغبة وطمعا في مغفرة الله سبحانه وتعالى لكافة الذنوب حيث تم تقسيم الشهر المبارك إلى 10 أيام رحمة و10 أيام مغفرة و10 أيام عتق من النار في كثير المسلمين من الصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتهجد والأعمال الصالحة للتقرب من الله عز وجل.

عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2021

وأظهرت الحسابات الفلكية عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2021، أن أول أيام الصيام هو 14 ساعة وثلث تقريبًا.

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