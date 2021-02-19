«الزراعة»: المركزى لمتبقيات المبيدات يحقق رقمًا تاريخيًا بتحليل مليون عينة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، إلى العينة رقم مليون تم تحليلها منذ إنشاء المعمل وحتى الآن.وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن هذا الرقم من العينات في هذا المجال هو رقم تاريخي، حيث إن أكبر المعامل العالمية من الصعب أن تحقق هذا الرقم خلال 25 عاما، لافتة إلى أن ذلك يأتي نظرًا للدور الهام الذي يلعبه المعمل في مجال سلامة الغذاء وما يقدمه للمنتجين والمصدرين في هذا القطاع الهام.وأضافت أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في مجال تحليل ملوثات الغذاء والبيئة في العالم، كذلك يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية، مشيرة الى ان المعمل يساهم في الدور المجتمعي من حيث الإرشاد والتدريب حيث يشارك في ورش العمل وتدريب صغار المزارعين وتدريب طلاب الجامعات والخريجين بالإضافة إلى التدريبات المتخصصة دوليًا وإقليميًا ومحليًا.وتابعت عبداللاه ان المعمل يعد أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط والحاصل على شهادة الإعتماد الدولية طبقًا لنظام الأيزو 170252017 من هيئة الإعتماد الفنلندية FINAS منذ عام 1996، كما يتميز بأنه أحد أهم المعامل في مصر والشرق الأوسط حيث أنه يعد المعمل الوحيد المشترك في اختبارات الكفاءة الخاصة بمعامل الاتحاد الأوروبي من خارج الاتحاد الأوروبي.واوضحت انه يعد وفقًا لتصنيف الهيئات الدولية التي تقوم بإجراء اختبارات الكفاءة بالاتحاد الأوروبي في الفئة الأولى المتميزة والتي تضم عدد محدود من المعامل جميعها من دول الإتحاد الأوروبي باستثناء المعمل المركزي والذي يمثل مصر وذلك منذ أكثر من 15 عام على التوالي، بالإضافة إلى قيام الإتحاد الأفريقي باعتماد المعمل منذ عام 2018 معملًا مرجعيًا لقارة أفريقيا في مجال تحليل ملوثات الغذاء وحتى الآن.