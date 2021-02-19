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الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم المعارضة التركية يهاجم أردوغان مجددًا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:13 م
جريدة الدستور
هدير سند
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جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، أسئلته إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن مقتل 13 جنديًا في كارا، مشددًا على ضرورة الإجابة لصالح الأمة وعدم التهرب منها وعدم التنصل من المسؤولية.

ففي مؤتمر صحفي جمع بين زعيم المعارضة ورئيس حزب «الاتحاد الكبير» مصطفى دستجي، اليوم الجمعة، أوضح كمال كليتشدار أوغلو «لقد سألت 5 أسئلة، لما استغرق كل هذا الوقت؟ ما زلت لم أتلق أي إجابة، سألت من أجل كل المواطنين والشهداء بتركيا».

كان زعيم المعارضة وجه 5 أسئلة للرئيس التركي بشأن مقتل 13 جنديًا في كارا بتاريخ 10 فبراير الجاري، بعدما أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم 14 فبراير الحالي، أن القوات التركية عثرت على جثث 13 مدنيًا تركيًا كانوا محتجزين لدى حزب العمال الكردستاني في جبل كارا، في كردستان العراق، لكن منذ ذلك الحين ظهرت الكثير من المعلومات التي تخالف الرواية الحكومية التركية حول ما جرى وحول هوية هؤلاء المدنيين.

وحسب الرواية التركية التي جاءت على لسان وزير الدفاع، فالهدف من عملية «مخلب النسر 2» التي قامت بها القوات التركية في جبل كارا كان تأمين الحدود والعثور على مواطنين مخطوفين، دون الإشارة إلى هوياتهم. في حين يقول الأكراد، إن الهدف كان تدمير الموقع في جبل كارا، وتحرير مجموعة من الجنود وعناصر الاستخبارات والشرطة الذين خطفهم الحزب في فترات متفاوتة منذ عام 2015 ومحاولة السيطرة على ذلك الجبل إن أمكن ذلك.

وأضاف أن تلك الأسئلة ليست وفقًا لأهوائه، بل إن الأمة التركية أيضًا تريد من الرئيس أردوغان أن يجاوب على تلك الأسئلة، معلنًا مواصلة دفاعه عن حقوق الضحايا من الجنود، موضحًا أنه لا يوجد أي شيء يجعل أردوغان يفقد السيطرة على نفسه ويهينه.

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