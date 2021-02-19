تامر أمين يعتذر لأهالي الصعيد: «جزمتكم على راسي من فوق»

اعتذر الإعلامي تامر أمين عما بدر منه تجاه أهالي الصعيد في برنامجه، وقال في فيديو صباح اليوم الجمعة: "أقدم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا في الصعيد وفي كل مكان بمصر، اللي زعلانين مني، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتي يعلم بيها ربنا.. نيتي خير وكان الهدف هو المصلحة العامة".وأضاف تامر أمين: "أنا أكتر حاجة تضايقني في الدنيا إن واحد صعيدي بس أو واحدة صعيدية بس يزعلوا مني، وأنا من أكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد وأصل الصعيد، صعيد مصر هما أصل مصر اللي طلعولنا الناس المفكرين والأدباء والناس الشريفة المحترمة".وتابع تامر أمين: "والله ما أقصدتش الإهانة أبدأ، ودي آخر حاجة تيجي على دماغي، وآخر حاجة في الدنيا إن يبقى حد صعيدي زعلان مني، فأنا بقول لكل صعيدي وصعيدية جزمتكم على راسي من فوق، وأنا ابنكم وأنا ابن ريف مصر، ونسايبي أساسًا من الصعيد مرات أخويا من الصعيد وبتشرف بيها وبالنسب دا".واستكمل تامر أمين: "أرجوكم متزعلوش مني وحتى لو كان قصدي خير بس لو واحد فيكم بس زعلان انا بقوله حقك عليا وأنا آسف في اعتذار صريح وهذا الاعتذار سينشر في كل مكان".