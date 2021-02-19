إحباط تهريب كمية من الطوابع المخدرة في طرد بريدي بمطار القاهرة

نجحت وزارة الداخلية في احباط محاولة تهريب كمية من الطوابع المخدرة، داخل طرد بريدي بميناء القاهرة الجوي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.و أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالميناء وإدارة البحث الجنائي، تهريب مواد مخدرة داخل أحد الطرود البريدية القادمة من إحدى الدول الأجنبية لأحد الأشخاص مقيم بالقاهرة.وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية – جمركية" لفحص محتوى الطرد، أسفرت أعمالها عن ضبط 425 طابعا مخدرا مخبئين داخل كتاب.