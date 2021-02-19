ضبط 10 أطنان مواد غذائية فاسدة في مصنع بالدقهلية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.وأثمرت الجهود في مجال الثروة الزراعية والطب البيطري، في ضبط 4 محال جزارة بنطاق مديرية أمن القليوبية بمضبوطات بلغت (121 كيلو جرام لحوم) مذبوحة خارج المجازر، ولا توجد عليها ثمة أختام بالمخالفة لقانون الغش التجاري والتدليس.ونجحت الجهود في مجال حماية البيئة والمواد الغذائية من ضبط مصنع "مرخص" وشركة "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الدقهلية، بمضبوطات بلغت (10،376 طن، 35 عبوة مواد غذائية) متغيرة الخواص الطبيعية ظهور علامات فساد عليها "بدون بيانات – منتهية الصلاحية – مجهولة المصدر".وتمكنت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات عن ضبط 5 سيارات لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القاهرة، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 31 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية.وأسفرت الجهود في مجال حماية الملاحة الداخلية، عن ضبط 5 وحدات نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية تم ضبط 15 قضية تلوث نهر النيل والمجاري المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الدقهلية.