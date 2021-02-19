رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 فبراير 2021 الموافق 07 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تواصل دورتها التدريبية لزيادة إنتاج الأسماك

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:48 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
طباعة
كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المعاهد البحثية المتخصصة التابعة لمركز البحوث الزراعية بتنفيذ دورات تدريبية للنهوض بالثروة السمكية والإنتاج السمكي وصحة الأسماك، وتنفيذ برامج للتوعية بأهمية الحفاظ علي البحيرات المصرية وضمان جودة منتجاتها من الأسماك.
يأتي ذلك بينما اختتم معهد بحوث صحة الحيوان الدورة الأولى الخاصة بتنمية بحيرة قارون بمعمل الفيوم تحت عنوان "الاستزراع السمكي فى بحيرة قارون بين الحاضر والمستقبل"، التي عقدت فى الفترة من الأحد 14 فبراير إلى الخميس 18 فبراير بمشاركة أساتذة متخصصين فى هذا المجال من المعهد والمراكز المتخصصة فى الاستزراع السمكي والبيئة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن هذه الدورات توضح أهمية الدور الحيوى الذى يقوم به المركز لتنمية البحيرات فى مصر من خلال البحوث التطبيقية التي تخدم قطاعات الإنتاج السمكي، مشيرًا إلى توحيد الجهود العلمية لتنمية بحيرة قارون من ناحية الإنتاج السمكي.

وأضاف "سليمان"، أن مركز البحوث الزراعية ممثلًا في معاهده المتخصصة سوف ينظم سلسلة من الدورات التدريبية للنهوض بالإنتاج السمكي في البحيرات المصرية والاستزراع السمكي في هذه البحيرات مع الالتزام بالاشتراطات المتعلقة باحتياطات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، موضحًا أن الخطوة القادمة هى تنظيم دورة تدريبية للنهوض ببحيرة البرلس.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

أحمد بلال يعتذر إلى مصطفى محمد وينهي الأزمة

بارد وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الجمعة

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

الصور

image description

«صحة دمياط» تُنفذ قافلة طبية شاملة بقرية الكاشف الجديد

image description

شباب دمياط يساعدون مندوب مغترب أعاقته الأمطار عن الرجوع لمدينته

image description

تكريم أبطال الجيت كون دو بدمياط (صور)

image description

غلق منطقة اللسان في رأس البر

image description

مباراة تحت العاصفة.. أحلام «المظاليم» تتحدى سوء الطقس (صور)

الأكثر قراءة

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 19-2-2021

أمطار غزيرة ومتوسطة ورياح على مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

عمدة لندن يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

«القومية للزلازل»: هزة أرضية بقوة 4.6 درجة بالصحراء الغربية

رئيس معهد الفلك: مصر لديها القدرات العلمية لاستكشاف الفضاء الخارجي

نفوق العشرات من الحيتان الطيارة قبالة جزيرة إندونيسية

أيام زمان

«القصر طلب بيع سيارتها وألا تتشبه بالأميرات».. حكايات السيارات عند نجوم الفن

ليس هناك نص دينى يمنع تجسيد النبى على الشاشة.. أحد آراء الشيخ عبد الحميد بخيت

نجت من حادث طائرة ومن لوحة زيتية كادت تقتلها.. حكايات الحجاب في حياة سامية جمال

«القط الأسود سبب الحادث».. حكايات وأسرار مديحة يسري

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات.. الدعاة وصناعة التشدد فى مصر
صفوت البياضي
أغنى رجل فى العالم يحذر من كورونا القادم
جمال طه
هزيمة إخوان ليبيا فى البلديات
ماجد حبته
تحالف الجنونيْن.. الإثيوبى والتركى
المزيد

الثقافة

محاضرات ومناقشات كتب بثقافة المنيا

سامح محجوب يطالب بالتحقيق مع رئيس اتحاد الكتاب

بروتوكول تعاون بين أسقفية الشباب والمركز القومى للمسرح

وزيرة الثقافة تفتتح الجناح المتحفي بمسرح السلام