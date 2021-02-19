«الزراعة» تواصل دورتها التدريبية لزيادة إنتاج الأسماك

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المعاهد البحثية المتخصصة التابعة لمركز البحوث الزراعية بتنفيذ دورات تدريبية للنهوض بالثروة السمكية والإنتاج السمكي وصحة الأسماك، وتنفيذ برامج للتوعية بأهمية الحفاظ علي البحيرات المصرية وضمان جودة منتجاتها من الأسماك.يأتي ذلك بينما اختتم معهد بحوث صحة الحيوان الدورة الأولى الخاصة بتنمية بحيرة قارون بمعمل الفيوم تحت عنوان "الاستزراع السمكي فى بحيرة قارون بين الحاضر والمستقبل"، التي عقدت فى الفترة من الأحد 14 فبراير إلى الخميس 18 فبراير بمشاركة أساتذة متخصصين فى هذا المجال من المعهد والمراكز المتخصصة فى الاستزراع السمكي والبيئة.ومن جانبه قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن هذه الدورات توضح أهمية الدور الحيوى الذى يقوم به المركز لتنمية البحيرات فى مصر من خلال البحوث التطبيقية التي تخدم قطاعات الإنتاج السمكي، مشيرًا إلى توحيد الجهود العلمية لتنمية بحيرة قارون من ناحية الإنتاج السمكي.وأضاف "سليمان"، أن مركز البحوث الزراعية ممثلًا في معاهده المتخصصة سوف ينظم سلسلة من الدورات التدريبية للنهوض بالإنتاج السمكي في البحيرات المصرية والاستزراع السمكي في هذه البحيرات مع الالتزام بالاشتراطات المتعلقة باحتياطات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، موضحًا أن الخطوة القادمة هى تنظيم دورة تدريبية للنهوض ببحيرة البرلس.