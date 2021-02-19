«القابضة للشرب والصرف الصحي»: رفع حالة الاستعداد لمواجهة الأمطار

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار رفع حالة التأهب والاستعداد بالشركات التابعة في المحافظات، والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.وفي بيان للشركة القابضة أشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى متابعة غرفة العمليات والطوارئ بالشركة، جهود الشركات التابعة بمختلف المحافظات في نزح مياه الأمطار والتعامل فورا مع أي تجمعات، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وكافة الأجهزة التنفيذية، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.وقالت الشركة في بيانها انه رغم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، صباح اليوم، على صعيد محافظة الإسكندرية، على طريق الكورنيش لم يحدث أي تجمعات للمياه، كما تعاملت الشركة بمعداتها مع تجمعات المياه بمناطق "مدخل عبد القادر - كارفور - الجراري".وأجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة لمباشرة أعمال سحب المياه والتأكد من عدم وجود أي تجمعات لها.وقالت الشركة القابضة، أن محافظة القاهرة أيضا شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق " الميرغني - شارع الثورة - طريق النصر - روكسي - الحجاز" دون حدوث أي تجمعات، مع انتشار وتمركز معدات الشركة منذ مساء الأمس بإجمالي 120 سيارة كسح وبدالة.