كوريا الجنوبية تجري محاكاة نهائية لخطة توزيع لقاح كورونا

أجرت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، محاكاة أخيرة على مستوى الحكومة بشأن النقل المزمع للقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" قبل انطلاق حملة التطعيم العام الأسبوع المقبل.وأفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية- حسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- بأن البروفة الثانية والأخيرة ركزت على نقل لقاح أسترازينيكا الذي ينتجه مصنع شركة "أس كي للعلوم الحيوية" في جنوب شرق مدينة آن-دونج، إلى مركز توزيع في إيتشيون، جنوب العاصمة سول، ومنه إلى 25 مركزًا صحيًا محليًا في جميع أنحاء البلاد.وأضافت أنه في إطار الاستعداد التام لأي حالات طارئة، حشدت السلطات طائرة شحن وطائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية من طراز "سي-130" للتدريب على توصيلها إلى الجزر، مثل جيجو وجزر أولونج.وقال مسؤول في الوزارة "بشكل أساسي، سوف تستخدم السلطات الصحية النقل البري لإيصال اللقاحات من المصنع إلى مركز التوزيع. ولإرسالها إلى الجزر، سيتم تعبئة إما سفن أو طائرات هليكوبتر أو طائرات نقل عسكرية وفقًا للظروف الجوية وغيرها من الظروف".وفي وقت سابق من هذا الشهر، أجرت السلطات الصحية والوكالات ذات الصلة أول تدريب محاكاة في مطار إنتشون الدولي، غرب سول، لنقل لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.