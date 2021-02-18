إصابة مدير مستشفى التضامن للحجر الصحي ببورسعيد بكورونا

كشف مصدر مطلع بمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، إصابة الدكتور مصطفى شعبان مدير مستشفى التضامن للحجر الصحي بفيروس كورونا.وأشار المصدر إلى أن المسحة الطبية أكدت إصابة الدكتور مصطفى شعبان بفيروس كورونا، كما أصيبت والدته وزوجته وأبنائه.وكشف المصدر أن أعمار أبناء الطبيب المصاب ما بين سنتين إلى 6 سنوات، موضحا أنه يخضع للعزل المنزلي.