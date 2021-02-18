«الري»: خطة لتعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة بالمحافظات

تواصل وزارة الموارد المائية والري خطة حصر أملاكها فى مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، وعقد لقاءات مع بعض المستثمرين، بعد اتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال التعاون بين مصلحة الرى وهيئة المساحة المصرية.واجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، الخميس، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وأيمن شديد، رئيس الإدارة المركزية للأملاك، لاستعراض ومناقشة خطة تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة بجميع المحافظات.واستعرض الاجتماع سبل تنشيط أعمال تحصيل مقابل الانتفاع لتلك الأصول بما يعود بالنفع على خزانة الدولة وزيادة الإيرادات سواء بالاستغلال أو التأجير أو الاستثمار بعدما بدأت هيئة المساحة ومصلحة الري، في تثمين كافة الأراضى لتنفيذ خطة استثمارها والحفاظ عليها من التعديات.وأكد وزير الري أن الوزارة تسعى إلى تعظيم العائد من تلك المنافع من خلال اتباع أساليب علمية لتحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة من خلال القوانين المنظمة لذلك.