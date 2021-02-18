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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كيفية كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.. ندوة بـ«محامين الإسكندرية»

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:24 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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نظمت نقابة المحامين بالإسكندرية، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، ندوة بعنوان "كيفية كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا" بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل، حاضر فيها الدكتور محمد السيد مفتش هيئة مكافحة التهرب الضريبي بالإسكندرية، بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين وعدد كبير من محاموا المدينة، وبثت الندوة لأول مرة مباشرة على صفحة النقابة.

وشرح مفتش هيئة مكافحة التهرب الضريبي، كيفية ملاء الإقرار إلكترونيا وخطواته تبعا بشكل منظم مما يتيح لمقدم الإقرار تقديمه بشكل سهل وصحيح ودون أي أخطاء، وماهي الأمور الواجب أن يكون يقدم عليها المحامي إقرار ضريبي.

وجرت مناقشات بين المحاضر والمحامين عن عدة أمور تخص المحامين عند تقديم الإقرار الضريبي من بينها ضريبة القيمة المضافة والمبالغ المعفاة من الضرائب والنسب الضريبية المختلفة.

قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين: إن ندوة الإقرار الضريبي هدفها توضيح كافة الأمور المتعلقة بالضرائب الخاصة للمحامين وإزالة أي لغط قد ينتج خاصة عند ملئ الإقرار إلكترونيا، وسوف نقوم بتكرار تلك الندوة مرة أخرى بالمعهد خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح علام، أنه للمرة الأولى يتم بث الندوة بشكل مباشر على صفحه النقابة ثم تسجيلها لرفعها مرة أخرى على الصفحة حتى يستفيد المحامون منها، لافتا إلى أن ندوة اليوم لن تكون الأخيرة وهناك سلسلة ندوات ستقام للمحامين في كافة ما يخصهم، ومجلس النقابة الجديد سيعيد الإسكندرية كما كانت سابقة ورائدة في العمل النقابي وفي الخدمات التي تقدمها لأعضائها.
كيفية كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.. ندوة بـ«محامين الإسكندرية»
كيفية كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.. ندوة بـ«محامين الإسكندرية»
كيفية كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.. ندوة بـ«محامين الإسكندرية»
كيفية كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.. ندوة بـ«محامين الإسكندرية»
كيفية كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.. ندوة بـ«محامين الإسكندرية»
كيفية كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.. ندوة بـ«محامين الإسكندرية»
كيفية كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.. ندوة بـ«محامين الإسكندرية»
كيفية كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.. ندوة بـ«محامين الإسكندرية»
كيفية كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.. ندوة بـ«محامين الإسكندرية»
كيفية كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا.. ندوة بـ«محامين الإسكندرية»

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