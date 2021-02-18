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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل تطورات الحالة الصحية لعمرو أديب

الخميس 18/فبراير/2021 - 05:26 م
عمرو أديب
عمرو أديب
إيمان ماهر
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طمأن الإعلامي شريف عامر جمهور عمرو أديب بعد الحادث الكبير الذي تعرض له قبل يومين، متمنيًا عودته سريعًا إلى الشاشة مرة أخرى.

آخر تطورات الحالة الصحية لعمرو أديب

وقال «عامر» خلال تقديمه لبرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن «أديب» يعاني من آلام شديدة؛ نتيجة قوة صدمة الحادث الذي تعرض له، مؤكدًا أنه تلقى الرعاية المطلوبة وخرج من المستشفى بسلامة.

وعلقت الإعلامية لميس الحديدى على نجاة زوجها الإعلامى الكبير، بعد حادث السير الذى تعرض له زوجها عبر ستورى حسابها على إنستجرام، الآية 65 من سورة غافر: "هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".

آخر أخبار عمرو أديب الصحية

وأكدت إدارة قناة "MBC مصر" أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة، وهو حاليًا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفى دار الفؤاد.

وأكدت "MBC مصر" أن عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة، وهو يُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة.

وحرص عدد من نجوم الفن على دعم الإعلامي عمرو أديب، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:
نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة الإعلامي عمرو أديب، عبر حسابها بموقع "تويتر"، علقت: "الإعلامي الكبير عمرو أديب، ألف حمد الله على سلامتك، قدر الله وما شاء فعل وربنا يحميك من كل شر".

كتب "الحلفاوي" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "حمد الله على سلامة الإعلامي المتميز عمرو أديب، سلامة السائق الآخر، قدر ولطف، كفاه الله وكفانا وإياكم كل شر وكل ضر بفضله ورحمته".

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وكانت قد أفادت مصادر قضائية بنيابة أول أكتوبر والشيخ زايد، اليوم الأربعاء، بأن الإعلامي عمرو أديب تصالح مع سائق سيارة نقل، بعد اصطدام سيارة الأول بالثاني وتهشم واجهتها الأمامية.

وكان عمرو أديب قد تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة بأسطوانات غاز، ونُقل عمرو أديب لمُستشفى دار الفؤاد حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلى منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل أسطوانات الغاز، والجميع بحالة صحية طيبة.

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