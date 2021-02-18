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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

من هو الدكتور أحمد ريان أحد أكبر أئمة المذهب المالكي؟

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:54 م
الدكتور أحمد طه
الدكتور أحمد طه ريان، شيخ المالكية
إيمان ماهر
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توفي الدكتور أحمد طه ريان، شيخ المالكية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

من هو الدكتور أحمد طه ريان؟

كان قد شيع المئات من قيادات وطلاب الأزهر الشريف الدكتور أحمد طه ريان شيخ المالكية، وعضو هيئة كبار العلماء، ظهر أمس الأربعاء، حيث أدوا صلاة الجنازة على الفقيد بالجامع الأزهر الشريف.

- ولد الدكتور الراحل في 10 فبراير 1939 بمدينة الأقصر وعاش بين مدينتي قنا والأقصر.

- هو فقيه أزهري كان عميد أسبق لكلية الشريعة والقانون بالأزهر وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عضو هيئة كبار العلماء لـ الخليج.

- حصل على الإجازة العالمية من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966م، ثم حصل على الماجستير 1968، ثم الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1973.

- عين مدرسًا بالكلية عام 1974م ثم أستاذًا مساعدًا عام 1980م، ثم أستاذًا عام 1985، ثم أستاذًا متفرغًا بالكلية عام 2004 وأدى واجبه بهذه الكلية إلى أن توفاه الله.

- كان الدكتور أحمد طه ريان أحمد أكبر أئمة المذهب المالكي في تاريخ المذهب، وأعير إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منذ عام 1976 إلى عام 1981، وإلى جامعة أم القرى بقسم الدراسات بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية منذ عام 1985 م إلى عام 1991، وإلى جامعة الأحقاف بحضر موت وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي.

- سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعمل دورات شرعية لمدة شهر في مجموعة من المراكز الإسلامية في 7 ولايات

- تولى الإشراف على أكثر من مائة رسالة ماجستير ودكتوراه. 

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ونعاه الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر، مؤكدًا أن العالم الإسلامي قد فقد مصباحًا منيرًا من مصابيح العلم، وأن العالم الراحل لم يدخر جهدًا في خدمة الإسلام والمسلمين، تاركًا للمكتبة الأزهرية والإسلامية إرثًا كبيرًا في مجال الفقه الإسلامي ومسيرة علمية عامرة بالبذل والجهد والعطاء وخدمة رسالة الإسلام، وسيبقى بيننا بعلمه ومحاضراته ودروسه في رحاب الجامع الأزهر والجامعة والمحافل العلمية ينهل منها طلاب العلم.

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