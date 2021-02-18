الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

تنشر "الدستور" ضمن خدماتها المتنوعة اليوم الخميس 18-2-2021 الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وشروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة، والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات أيضا عبر السطور القادمة. موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن الخدمات المتكاملة



1 - تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي:- (هنا). 2 - اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

3 - ادخال الرقم القومي وكافة من البيانات المطلوبة مثل:-

- الاسم.

- رقم الهاتف.

- العنوان.



2 - اختيار الخدمة الخاصة بالاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.3 - ادخال الرقم القومي وكافة من البيانات المطلوبة مثل:-- الاسم.- رقم الهاتف.- العنوان. قد يهمك.. رابط حجز كشف قومسيون السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي



وهناك شروط يجب أن تتوفر لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، بأن يكون الشخص الراغب في استخراج الكارت مصاب بتلك الإعاقة كما يلي:-

1 - الشلل الرباعي، أو الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.

2 - مرض الجذام.

3 - طيف التوحد.

4 - ذوو القادمة.

5 - أصحاب صغر أو كبر حجم الرأس.

6 - مصابو متلازمة الداون.

7 - فقد السمع التام.

8 - فقد البصر.

9- الإعاقات المتعددة.

10 - ضمور في العضلات.

11 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.



الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

1 - صورة من بطاقة الرقم القومي السارية للشخص الراغب في استخراج بطاقة خدمات متكاملة.

2 - 3 صور شخصية لذوي الاحتياجات الخاصة.

3 - تقارير طبية تظهر حالة ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تكون مختومة بشعار الجمهورية.

تصدرت مؤشرات محرك البحث الأشهر عالميًا "جوجل" زيادة أعداد الزيارات عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تحاول الدولة المصرية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع المدني وبجميع موسسات الدولة سواء مؤسساتها العملية والتعليمية والمجتمعية أيضا، كي يتم دمجهم والاستفادة من خبراتهم ونشاطاتهم المختلفة وطاقاتهم العالية في كافة التخصصات.