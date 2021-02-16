رابط حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين في المجالس الطبية

تصدر رابط حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين، محركات البحث خلال الساعات الماضية، على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، من جانب المواطنين، لمعرفة كيفية حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للحصول على سيارة مجهزة خصيصا لذوي الاحتياجات الخاصة، والمعفاة من رسوم الجمارك، وذلك بموجب نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.





حيث اتجهت الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى التحول الرقمي، بسبب جائحة كورونا المستجدة التي انتشرت في العالم خلال الفترة الأخيرة، بداية 2020، والتي راح ضحيتها الآلاف حول العالم.





رابط حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين

ويستطيع المواطن حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين من خلال تسجيل الدخول عبر الرابط الآتي من هنا





حيث أنه يعد رابط المجالس الطبية بوزارة الصحة والسكان الذي يقدم العديد من الخدمات للمواطنين، إضافة إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أطلقت الوزارة موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة إلكترونيا للتسهيل على المواطنين من التزاحم عبر المقار ايضا، حيث المواطن أن يبدأ في حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين وتحديد المرض، إضافة إلى إدخال كافة البيانات المطلوبة للشخص الذي يريد الحجز، ثم يرسل الطلب إلى المجالس وتقوم بعد ذلك بالاتصال عليه، باليوم الذي يريده.





المستندات المطلوبة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الأوراق ميسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على سيارات مجهزة لتخطي حالتهم المرضية معفاة من رسوم الجمارك قبل حجز موعد الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين ، وهي :





صورة بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقما، للمواطن الذي يرغب في الحصول على السيارة المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ينبغي للمواطن امتلاك بطاقة الخدمات المتكاملة.





ومن ضمن المستندات المطلوبة ايضا، صورتين شخصيتين، ثم صورة المؤهل الدراسي إن وجد، إضافة إلى تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية ونوع الإعاقة.



