وزارة النقل تطلق حملة توعية للركاب (صور)

أطلقت وزارة النقل حملة توعية للركاب تحت شعار "حفاظا على سلامتك وسلامة الآخرين"، حيث أكدت على الركاب ضرورة ارتداء الكمامة عند التواجد داخل محطات المترو وصالات التذاكر.وناشدت وزارة النقل الركاب من خلال حملة التوعية، بأهمية ارتداء الكمامة عند الوجود داخل محطات السكة الحديد، وذلك لضرورة الحفاظ على سلامة الركاب.