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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزارة النقل تطلق حملة توعية للركاب (صور)

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:31 م
حملة توعية للركاب
حملة توعية للركاب
علا غزال
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أطلقت وزارة النقل حملة توعية للركاب تحت شعار "حفاظا على سلامتك وسلامة الآخرين"، حيث أكدت على الركاب ضرورة ارتداء الكمامة عند التواجد داخل محطات المترو وصالات التذاكر.

وناشدت وزارة النقل الركاب من خلال حملة التوعية، بأهمية ارتداء الكمامة عند الوجود داخل محطات السكة الحديد، وذلك لضرورة الحفاظ على سلامة الركاب.
وزارة النقل تطلق حملة توعية للركاب (صور)
وزارة النقل تطلق حملة توعية للركاب (صور)
وزارة النقل تطلق حملة توعية للركاب (صور)
وزارة النقل تطلق حملة توعية للركاب (صور)

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