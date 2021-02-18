«تويتر» يستبدل وصف حساب أردوغان بـ«موظف» بدلا من رئيس تركيا

قال موقع كي آر تي التركي، اليوم، إن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» استبدل وصف حساب رجب طيب أردوغان باعتباره رئيس الجمهورية التركية موظف في الدولة التركية.وقال الموقع إن «تويتر» ميز في وقت سابق الحسابات الرسمية للدول خاصة الإعلامية في الصين وروسيا، باعتبارها وسائل إعلام تابعة للدولة.ومؤخرًا، أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل كارا إسماعيل أوغلو، حظر الإعلانات على منصة تويتر بتركيا، بعد تجاوزها السقف الزمني المسموح لافتتاح مكتب تمثيلي لها في البلاد.كانت أنقرة ألزمت جميع منصات التواصل الاجتماعي التي يتجاوز عدد مستخدميها مليون شخص، بفتح مكتب تمثيلي لها، وفقًا لقانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي التي أقدمت عليه الحكومة التركية، ما دفع منصتي فيسبوك وإنستغرام إلى الإعلان عن عزمهما فعل ذلك، إلا أن منصة تويتر لم تُقدِم على الخطوة رغم تجاوز الفترة الزمنية الممنوحة لها لتسوية أوضاعها.