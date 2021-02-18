رابط مصر الرقمية خدمات التموين 2021.. اعرف التفاصيل كاملة
الخميس 18/فبراير/2021 - 04:04 م
اسماء منصورطباعة
يبحث العديد من المواطنين عن رابط مصر الرقمية خدمات التموين نظرًا لما يقدمه الموقع من خدمات للمواطنين تتمثل في القيام بالعديد من الإجراءات إلكترونيا بدلا من الذهاب للمكاتب والمصالح الحكومية والتعرض لخطر الإصابة بالوباء الذي تمر به البلاد.
-الخطوة الأولى هي الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية عبر الرابط الآتي "https:digital.gov.eg".
-ثم اختيار الدخول إلى حسابي، بعدها الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.
- يجب على المواطن تسجيل بيانات الرقم القومي، وتسجيل رقم الهاتف الخاص به ويفترض أن يكون رقما موثقا لدى إحدى شركات الاتصالات.
- سيتم إرسال رسالة تفعيل حساب للهاتف الذي تم كتابته وسيتلقى رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.
- بعدها يتم إنشاء كلمة مرور خاصة بالمستخدم، وتسجيل البريد الإلكتروني الخاص به.
- عندما تضغط على أيقونة التالي يتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول من جديد.
- عندها يجب عليك إدخال رقم الهاتف الذي سجلته وكلمة المرور ليسمح لك بالدخول.
يستطيع المواطنين إنجاز الكثير من الخدمات الحكومية بمختلف الوزارات، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية:
-خدمات التموين حيث بالإمكان استخراج بطاقة تموينية أو استخراج بدل فاقد أو ضم أفراد جدد للبطاقة التموينية وكذلك القيام بفصل إجتماعي للبطاقة والتوثيق حيث يمكن توثيق العقود المبرمة.
-خدمات خاصة باالمرور حيث يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية كما يوجد خدمات الشهر العقاري، وخدمات رخصى، حيث يمكن استخراج رخصة القيادة أو رخصة السيارة.
-يقدم الموقع الخدمات الخاصة بالشهر العقاري والسجل التجاري وغير ذلك من الخدمات الحكومية الأخري.
طريقة إنشاء حساب على موقع بوابة مصر الرقمية خدمات التموينوللاستفادة من الخدمات المختلفة التي يقدمها موقع بوابة مصر الرقمية يجب امتلاك حساب على الموقع ونعرض لكم رابط الموقع وخطوات إنشاء حساب عليه:
-الخطوة الأولى هي الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية عبر الرابط الآتي "https:digital.gov.eg".
-ثم اختيار الدخول إلى حسابي، بعدها الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.
- يجب على المواطن تسجيل بيانات الرقم القومي، وتسجيل رقم الهاتف الخاص به ويفترض أن يكون رقما موثقا لدى إحدى شركات الاتصالات.
- سيتم إرسال رسالة تفعيل حساب للهاتف الذي تم كتابته وسيتلقى رسالة تفعيل الحساب على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله.
- بعدها يتم إنشاء كلمة مرور خاصة بالمستخدم، وتسجيل البريد الإلكتروني الخاص به.
- عندما تضغط على أيقونة التالي يتم نقلك إلى صفحة تسجيل الدخول من جديد.
- عندها يجب عليك إدخال رقم الهاتف الذي سجلته وكلمة المرور ليسمح لك بالدخول.
رابط مصر الرقمية خدمات التموينأبرز الخدمات التي يقدمها موقع بوابة مصر االرقمية
يستطيع المواطنين إنجاز الكثير من الخدمات الحكومية بمختلف الوزارات، وذلك من خلال بوابة مصر الرقمية:
-خدمات التموين حيث بالإمكان استخراج بطاقة تموينية أو استخراج بدل فاقد أو ضم أفراد جدد للبطاقة التموينية وكذلك القيام بفصل إجتماعي للبطاقة والتوثيق حيث يمكن توثيق العقود المبرمة.
-خدمات خاصة باالمرور حيث يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية كما يوجد خدمات الشهر العقاري، وخدمات رخصى، حيث يمكن استخراج رخصة القيادة أو رخصة السيارة.
-يقدم الموقع الخدمات الخاصة بالشهر العقاري والسجل التجاري وغير ذلك من الخدمات الحكومية الأخري.
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