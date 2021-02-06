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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط بوابة مصر الرقمية.. خطوات تسجيل المواليد على بطاقة التموين 2021

السبت 06/فبراير/2021 - 11:09 ص
التموين
التموين
شيماء حسين
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كثيرا ما يدير المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط بوابة مصر الرقمية.. خطوات تسجيل المواليد على بطاقة التموين 2021 رغبة في الحصول على حقوق أبنائهم الصغار في السلع الغذائية المدعمة من الدولة للمستحقين، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية إضافة أفراد جدد للبطاقة التموينية إلكترونيا وخطوات إصدار قائمة الفصل الاجتماعي للزوجة إلكترونيا قبل الضم لبطاقة الزوج التموينية.

رابط بوابة مصر الرقمية.. خطوات تسجيل المواليد على بطاقة التموين 2021

يمكن للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الراغبين في أفراد جدد من خلال بوابة مصر الرقمية إتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الرابط المخصص لذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار خدمات التموين

كتابة رقم بطاقة التموين

كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية الراغب في إضافة أفراد جدد

كتابة عنوان مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة التموينية بالتفصيل ( منطقة، مدينة، محافظة)

كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم كاملة 

كتابة صلة القرابة بين المراد اضافتهم وصاحب البطاقة التموينية

تحميل كافة المستندات المطلوبة

خطوات إصدار بطاقة فصل اجتماعي للزوجة إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية

يمكن للراغبين في إضافة زوجاتهم إلى بطاقتهم التموينية فصلها أولا من بطاقة والدها إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط ( من هنا)

الضغط على كلمة فصل اجتماعي من قائمة الاختيارات

كتابة بيانات البطاقة المراد الفصل منها 

كتابة بيانات الشخص المراد فصله من البطاقة 

الضغط على كلمة فصل 

اختيار سبب الفصل من قائمة الاختيارات 

ظهور رسالة ببيانات المراده يجب التأكد منها

الضغط على كلمة حفظ

الفئات المستحقة الإضافة إلى بطاقة التموين

حددت وزارة التموين فئات معينة هم من لهم الحق في الإضافة حاليا إلى بطاقات التموين من خلال رابط بوابة مصر الرقمية.. خطوات تسجيل المواليد على بطاقة التموين 2021 وهم المطلقات والأرامل والذين يتقاضون منحة العمالة غير المنتظمة المخصصة لأكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا ممن لا تشملهم مظلة التأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى مستحقي معاش التكافل والكرامة لأكثر الأسر احتياجا ليتمكنوا من عيش حياة كريمة توفر لهم قوت يومهم.

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