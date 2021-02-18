رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: انتشار مكثف للقوات التركية في ريف حلب

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:47 م
القوات التركية
القوات التركية
آية حسني
طباعة
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أنه رصد انتشارًا مكثفًا للقوات التركية في قرية عين البيضا الحدودية مع لواء إسكندرون بريف إدلب الغربي، وسط معلومات عن نية الأتراك إنشاء نقطة عسكرية تابعة لهم هناك.

وكشف المرصد السوري أنه في الشهر الحالي، تمت تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية على خطوط التماس في قرية الترنبة غرب مدينة سراقب بريف إدلب.

وجرت التدريبات بالأسلحة الخفيفة، الأربعاء يوم 10 فبراير الجاري، تزامنًا مع دورية اعتيادية للقوات التركية برفقة عناصر من الجيش الروسي، انطلقت من قرية الترنبة وصولًا إلى قرية عين الحور بريف إدلب الغربي.

وقبل ساعات قليلة من تلك التدريبات، زار وفد عسكري تركي رفيع المستوى، النقاط العسكرية المنتشرة غرب مدينة سراقب وسط استنفار كبير للجنود الأتراك والمقاتلين السوريين التابعين لألوية الرديف والمرافقة للجيش التركي في مهماته.

موضوعات متعلقة

السيسي لـ الدبيبة: سنقدم خبراتنا لليبيا للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

أبرز تصريحات الفنانة رجاء حسين في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

الصور

image description

تسليم أجهزة التابلت لمسئولي وحدة المتغيرات المكانية في أسيوط

image description

بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعي

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«حطيتله السم في المكرونة».. اعترافات «سفاح الجيزة» في فيديو أمام الجنايات

كواليس عودة «كهربا» إلى المنتخب الوطنى

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تحطم طائرة إثر سقوطها في بحيرة شمال سويسرا

الأمير تشارلز يؤكد الحاجة لأخذ لقاحات كورونا

موعد إحلال السيارات الملاكي 2021 | خطوات تقديم إحلال السيارات بالتفصيل

أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
رضا يا رضا
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
المزيد

الثقافة

محمد القصبي يكتب: أخي الدكتور علاء.. هذا ماتبقى من أورويل.. فماذا سيتبقى منك؟

الأربعاء.. أمسية شعرية بالمجلس الأعلى للثقافة

فتح باب التقدم لجائزة نجيب محفوظ للرواية بالأعلى للثقافة

وداعًا «الدرعمى المتمرد».. المثقفون ينعون فتحي عبدالله