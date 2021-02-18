المرصد السوري: انتشار مكثف للقوات التركية في ريف حلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أنه رصد انتشارًا مكثفًا للقوات التركية في قرية عين البيضا الحدودية مع لواء إسكندرون بريف إدلب الغربي، وسط معلومات عن نية الأتراك إنشاء نقطة عسكرية تابعة لهم هناك.وكشف المرصد السوري أنه في الشهر الحالي، تمت تدريبات عسكرية مشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية على خطوط التماس في قرية الترنبة غرب مدينة سراقب بريف إدلب.وجرت التدريبات بالأسلحة الخفيفة، الأربعاء يوم 10 فبراير الجاري، تزامنًا مع دورية اعتيادية للقوات التركية برفقة عناصر من الجيش الروسي، انطلقت من قرية الترنبة وصولًا إلى قرية عين الحور بريف إدلب الغربي.وقبل ساعات قليلة من تلك التدريبات، زار وفد عسكري تركي رفيع المستوى، النقاط العسكرية المنتشرة غرب مدينة سراقب وسط استنفار كبير للجنود الأتراك والمقاتلين السوريين التابعين لألوية الرديف والمرافقة للجيش التركي في مهماته.