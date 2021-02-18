رشوان: مقر مؤقت للتأمينات داخل نقابة الصحفيين

أعلن الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات لفتح مقر مؤقت لها بنقابة الصحفيين، وتوفير الموظفين لتقديم كل الخدمات للأعضاء.وأوضح رشوان، خلال لقاء له مع الصحفيين عقب تقدمه بأوراق ترشحه على مقعد النقيب، أنه تم الاتفاق مع الهيئة أن يكون الصحفي ممارسًا لمهنة حرة ويخضع لما يخضع له أصحاب المهن الحرة، وجرت مفاوضات ومخطابات رسمية وجهتها النقابة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي.وأكد أنه بموجب ذلك أصبح من حق الصحفي أن يؤمن على نفسه كصاحب عمل في حالة تعرضه للفصل أو غلق الصحيفة، كما تم الاتفاق مع رئيس هيئة التأمينات على عمل ربط إلكتروني و4 منافذ إلكترونية في النقابة، وتم انتداب بعض الموظفين ليستطيع الزملاء فحص ملفاتهم في النقابة لتحديد مدد التأمين والمرتب التأميني والمعاش المتوقع.