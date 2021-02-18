الدفاع العراقية: القبض على 3 إرهابيين من ممولي داعش غربي نينوى

أعلنت وزارة الدفاع العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين يقومون بتمويل مضافات تنظيم (داعش) غربي محافظة نينوى.وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس- أنه وفقًا لمعلومات استخباراتية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، وبالتعاون مع استخبارات فصيل استطلاع لواء المشاة 43، من القبض على ثلاثة إرهابيين وضبط العربة التي يستقلونها.وأشارت إلى أن الإرهابيين يقومون بتمويل مضافات الدواعش بالأغذية والوقود والسلاح في منطقة شركة مطار حنيف بالجزيرة غربي نينوى، موضحة أنهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.