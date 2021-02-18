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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحداث الحلقة الـ5 من مسلسل حلوة الدنيا سكر

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:55 م
مسلسل حلوة الدنيا
مسلسل حلوة الدنيا سكر
منار إبراهيم
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استطاع مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي يشهد أولى بطولات هنا الزاهد المطلقة في عالم الدراما أن يخطف أنظار جمهورها فور طرح الحلقة الأولى، مما جعله يتصدر محرك البحث العالمي جوجل ويكون ترند بحلقاته السابقة.

أحداث الحلقة الـ5 من مسلسل حلوة الدنيا سكر

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل حلوة الدنيا سكر العديد من المغامرات لفتاة تدعى "ساندي" وهي الشخصية الأولى التي ظهرت من الشخصيات المقرر أن تقدمها هنا الزاهد ضمن المسلسل، وتتسم "ساندي" بالخجل الزائد عن اللزوم والخوف الشديد من مواجهة العالم والناس وخاصة الرجال وتعمل في السيرك ولديها موهبة الغناء ومع ذلك تكره أن تبرز موهبتها أمام أحد.

وبعد أحداث طوال الخمس حلقات الماضية وصل الأمر معها أنها دخلت "التخشيبة" السجن بعدما كسرت المرور بسيارتها التي تحدثها فيها روح جدها الذي يجسده بيومي فؤاد دون ظهوره ويعطيها أوامر يجب عليها أن تنفذها، وعاشت ساندي مغامرات مأساوية مع سنية كيداهم التي أجبرتها على الغناء أمام الجميع في التخشيبة وهو ما يعد كارثة بالنسبة لساندي.

أبطال مسلسل حلوة الدنيا سكر

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب هنا الزاهد نخبة من نجوم الفن ومعظمهم ظهروا كضيوف شرف ضمن أحداث المسلسل الذي يتكون من 9 حكايات وحكاية مكونة من 5 حلقات عدد من النجوم منهم هنا الزاهد والفنان الشاب محمد الكيلاني والفنان محمود عبد المغني والفنان محمد الشرنوبي والفنان محمد عادل، والفنان محمد الشرنوبي، والقديرة حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، والشابة بسنت النبراوي والفكرة ليسري الفخراني، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي والعمل من إنتاج كريم أبو زكري وسينرجي للمنتج تامر مرسي.

مواعيد عرض مسلسل حلوة الدنيا سكر

انطلق مسلسل حلوة الدنيا سكر يوم السبت الماضي ويذاع على شاشة قنوات dmc من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر قناة DMC العامة، بواقع 5 حلقات أسبوعيا تقوم فيه بتقديم حكاية كاملة على مدار أسبوع، وتعاد الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا على نفس القناة، والإعادة الثانية في تمام الساعة12.30 ظهرًا عبر القناة نفسها، وتبدأ قناة DMC دراماعرض الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ويعرض المحتوى كاملا ويشاهده الجمهور في أي وقت على منصة Watch It ويتواجد عدد من المقاطع عبر السوشيال ميديا للمنصة وقنوات DMC.

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