مواعيد مسلسل حلوة الدنيا سكر بطولة هنا الزاهد

مواعيد مسلسل حلوه الدنيا سكر

بحث الجمهور عبر المواقع المختلفة عن مواعيد مسلسل حلوه الدنيا سكر للنجمة هنا الزاهد بعد النجاح الكبير الذي قدمه المسلسل، ونرصد خلال هذا التقرير مواعيد العمل الجديد عبر قنوات سي بي سي، حيث تبدأ أول إذاعة للمسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء عبر قناة DMC العامة، يوميا من السبت إلى الأربعاء بواقع 5 حلقات أسبوعيا تقوم فيه بتقديم حكاية كاملة على مدار أسبوع، وتعاد الحلقة للمرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا على نفس القناة، والإعادة الثانية في تمام الساعة12.30 ظهرًا عبر القناة نفسها.





وتبدأ قناة DMC دراماعرض الحلقة للمرة الأولى من مسلسل حلوة الدنيا سكر في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ويعرض المحتوى كاملا ويشاهده الجمهور في أي وقت على منصة Watch It ويتواجد عدد من المقاطع عبر السوشيال ميديا للمنصة وقنوات DMC.

أبطال ونجوم مسلسل حلوة الدنيا سكر

يشارك في بطولة مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي يتكون من 9 حكايات وحكاية مكونة من 5 حلقات عدد من النجوم منهم هنا الزاهد والفنان الشاب محمد الكيلاني والفنان محمود عبد المغني والفنان محمد الشرنوبي والفنان محمد عادل، والفنان محمد الشرنوبي، والقديرة حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، والشابة بسنت النبراوي والفكرة ليسري الفخراني، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي والعمل من إنتاج كريم أبو زكري وسينرجي للمنتج تامر مرسي.

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نرصد خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل حلوه الدنيا سكر للفنانة الشابة هنا الزاهد بعد تقديمها 4 حلقات من حكايتها الأولى باسم ساندي كراش وتحقيقها نجاحا كبيرا خلال الحلقات الماضية من خلال اللون الكوميدي الجديد والشخصية الجديدة التي تقدمها بالمسلسل وارتباط الجمهور بها وزيادة معدلات البحث على مواعيد عرض وإعادة مسلسل حلوة الدنيا سكر مؤخرا.