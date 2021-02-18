أقدم حمض نووي في العالم مصدره فيلة ماموث في سيبيريا

كشفت دراسة حديثة أن أقدم حمض نووي تمت سَلسَلته في العالم يعود إلى أكثر من مليون عام، وعُثِر عليه في أسنان فيلة ماموث مدفونة في التربة الصقيعية في سيبيريا.وساهمت التحاليل التي أجريت على ثلاث عينات من فيلة الماموث في توفير معلومات جديدة عن العصر الجليدي الذي سادت خلاله الثدييات الكبيرة، وعن إرث الماموث الصوفي الذي انقرضت آخر الحيوانات منه قبل أربعة آلاف عام فحسب في جزيرة رانغل قبالة سيبيريا.وتتجاوز الجينومات التي فُككَ تشفيرها بكثير أقدم حمض نووي تمت سَلسَلته حتى الآن، وهو عائد إلى حصان يتراوح عمره بين 500 ألف و700 ألف سنة.وأوضح المشرف على الدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر" لاف دالن من مركز ستوكهولم لعلم الوراثة القديمة أن هذا الحمض النووي - الناقل للمعلومات الجينية، والذي يسمى الجينوم - "قديم بشكل لا يصدق"، وأن "العينات أقدم بألف مرة من بقايا الفايكينغ، وحتى تسبق وجود الإنسان الحديث والنياندرتال".واكتُشِفَت المتحجرات في سبعينات القرن العشرين في سيبيريا تحت التربة الصقيعية (وهي أرض متجمدة عميقة)، وحُفِظَت في الأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو.