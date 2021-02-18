بتول عرفة تقدم هاني شاكر وكارول سماحة بفيديو كليب مبتكر

بفكرة مبتكرة وثوبًا مختلف، تستعد المخرجة بتول عرفة لتقديم الفنان الكبير هاني شاكر، والفنانة اللبنانية كارول سماحة، من خلال فيديو كليبين جديدين يتم طرحهم اليوم، تحت رعاية لايف ستايلز ستديو.وكان من المقرر أن تخرج بتول كليبين مختلفين للفنانين يتم طرح كل منهم على حدة، ولكن اتباعًا لفكرة الاختلاف والتجديد التي اعتادت عليها، عملت على دمج الكلبين بطريقة مبتكرة، لتكامل الفكرتين.و عملت المخرجة على دمجهم كقصة تمثيلية واحدة بكلبين مختلفين، فللمرة الأولى تشارك الفنانة كارول سماحة كموديل بكليب "بقالي كتير" للفنان هاني شاكر، ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد بل يعود الفنان هاني شاكر للتمثيل مجددًا من خلال الكليب ويشارك كموديل أيضا للمرة الاولى في كليب " شكرًا" للفنانة كارول سماحة، ليقدما سويًا عملين مختلفين.وطرحت الشركة المنتجة منذ قليل البرومو الدعائي للفيديو كليبين استعدادًا لطرحهم غدًا.ويذكر أن كليب "بقالي كتير " للفنان هاني شاكر من كلمات إيهاب ألو زيد، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل، وكليب "شكرًا" للفنانة كارول سماحة، من كلمات أحمد المرزوق.