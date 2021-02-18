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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية بعد نوة «الشمس الصغيرة»

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:10 م
الإسكندرية
الإسكندرية
شيماء حمودة
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استقرت الأحوال الجوية على معظم أنحاء محافظة الإسكندرية، وسطعت الشمس من جديد واعتدلت درجة الحرارة عقب يومين شهدت فيهم المحافظة تقلبات مناخية شديدة، وذلك بعد أن واصلت الأمطار هطولها على مدار يوميين ماضيين بلا انقطاع مع سرعة شديدة في الرياح، مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، وارتفاع أمواج البحر لتخرج لطريق كورنيش الإسكندرية تزامنا مع نوة الشمس الصغيرة.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم، بتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار، والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي على البؤر الساخنة على معظم أنحاء المحافظة، وأجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة بداية من صباح اليوم، للمرور على جميع التمركزات، تزامنا مع تساقط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.
الإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية بعد نوة «الشمس الصغيرة»
الإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية بعد نوة «الشمس الصغيرة»
الإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية بعد نوة «الشمس الصغيرة»
الإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية بعد نوة «الشمس الصغيرة»

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