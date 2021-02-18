استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية بعد نوة «الشمس الصغيرة»
الخميس 18/فبراير/2021 - 01:10 م
شيماء حمودةطباعة
استقرت الأحوال الجوية على معظم أنحاء محافظة الإسكندرية، وسطعت الشمس من جديد واعتدلت درجة الحرارة عقب يومين شهدت فيهم المحافظة تقلبات مناخية شديدة، وذلك بعد أن واصلت الأمطار هطولها على مدار يوميين ماضيين بلا انقطاع مع سرعة شديدة في الرياح، مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، وارتفاع أمواج البحر لتخرج لطريق كورنيش الإسكندرية تزامنا مع نوة الشمس الصغيرة.
وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة المواطنين توخي الحذر وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم، بتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم الاقتراب من الأسوار، والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
وانتشرت سيارات الصرف الصحي على البؤر الساخنة على معظم أنحاء المحافظة، وأجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة بداية من صباح اليوم، للمرور على جميع التمركزات، تزامنا مع تساقط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.
وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة المواطنين توخي الحذر وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم، بتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم الاقتراب من الأسوار، والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
وانتشرت سيارات الصرف الصحي على البؤر الساخنة على معظم أنحاء المحافظة، وأجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جولة بداية من صباح اليوم، للمرور على جميع التمركزات، تزامنا مع تساقط الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.
الإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية بعد نوة «الشمس الصغيرة»
الإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية بعد نوة «الشمس الصغيرة»
الإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية بعد نوة «الشمس الصغيرة»
الإسكندرية
استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية بعد نوة «الشمس الصغيرة»