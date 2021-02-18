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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البيئة: محمية وادي دجلة تحقق أعلى معدل زيارة شهرية

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:33 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن تحقيق محمية وادى دجلة بالقاهرة، أعلى معدل زيارة شهرية منذ إعلانها كأحد أهم نتائج حملة الوزارة للترويج للسياحة البيئية فى مصر "ايكو ايجبيت".

وقالت إن المحمية استقبلت خلال شهر يناير الماضى فقط ٢٩٧٥٢ زائرا من جنسيات وأعمار مختلفة بمعدل ١٥٠٥ زائرين أجانب و٢٨٢٤٧ زائرا مصريا.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بنجاح برامج الوزارة وحملة ايكو ايجيبت فى تعميق العلاقة بين الإنسان والطبيعة ونشر ثقافة السياحة المسؤولة بالمحميات والتمتع بالطبيعة مع الحفاظ عليها والتي أدت إلى زيادة أعداد الزيارة للمحمية.

وكانت محمية وادى دجلة قد نظمت حملة نظافة مكبرة بمشاركة محبى السياحة البيئية والمحميات من الأجانب المقيمين بالقاهرة من السفارة البريطانية وعدد من الجنسيات الأخرى بالإضافة إلى الزوار المصريين المحبين للطبيعة للمرة الثانية على التوالى خلال شهر فبراير الجارى فى إطار استراتيجية وزارة البيئة لدعم دمج وإشراك مختلف فئات المجتمع فى حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية بالمحميات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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