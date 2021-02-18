تعيين 253 شابًا بأسوان خلال يناير

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 253 شابًا بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم شبان من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.كما بلغ المسجلين 886 راغب عمل، فضلًا عن إسقاط 1023 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة، وذلك خلال شهر يناير الماضي.وقال سعفان، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.