حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 18 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الخميس 18 فبراير 2021، وفيما يخص برج الحوت، قالت:عاطفيًا: حاول ألا تظهر للشريك أو الحبيب نقاط ضعفك أمامه، لأنه يعرف كيف يستغلها جيدا، وعلى ثقة لحبك الكبير له.مهنيًا: لا توجه لومك واتهاماتك لاصدقائك في العمل لأن ذلك يفسد علاقتك بهم، تحتاج أيضًا إلى الانضباط في مواعيد عملك أكثر من ذلك.صحيًا: الإفراط في التدخين وتناول مشروبات الكافين يضر بصحتك كثيرا، اهتم بصحتك أكثر سوف تتحسن كثيرا الفترة القادمة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.