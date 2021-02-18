حظك اليوم.. برج الجدى الخميس 18 فبراير 2021
الخميس 18/فبراير/2021 - 01:39 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الخميس ١٨ فبراير ٢٠٢١، وفيما يخص برج الجدي، قالت:
عاطفيًا
انجذاب لشخص معاكم بالعمل أو قريب منكم ولكن انتبهوا هذة العلاقة غير متكافأة ومتعبة وبها اختلافات كثيرة.
مهنيًا
من الممكن أن تضطر لإهمال عملك أو تركة لفترة؛ بسبب التزامات عائلية وأسرية، حاول أن يكون ذلك لفترة بسيطة لأن سعادتك مرتبطة بعملك.
صحيًا
تعاني من الصداع وزغللة بالعين بسبب قلة النوم وكثرة التفكير والأرق والتركيز في شاشة المحمول لوقت طويل، كن حذر وحاول الاحتكاك بالطبيعة أكثر.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
عاطفيًا
انجذاب لشخص معاكم بالعمل أو قريب منكم ولكن انتبهوا هذة العلاقة غير متكافأة ومتعبة وبها اختلافات كثيرة.
مهنيًا
من الممكن أن تضطر لإهمال عملك أو تركة لفترة؛ بسبب التزامات عائلية وأسرية، حاول أن يكون ذلك لفترة بسيطة لأن سعادتك مرتبطة بعملك.
صحيًا
تعاني من الصداع وزغللة بالعين بسبب قلة النوم وكثرة التفكير والأرق والتركيز في شاشة المحمول لوقت طويل، كن حذر وحاول الاحتكاك بالطبيعة أكثر.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.