حظك اليوم.. برج الجدى الخميس 18 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر توقعات الأبراج، اليوم الخميس ١٨ فبراير ٢٠٢١، وفيما يخص برج الجدي، قالت:عاطفيًاانجذاب لشخص معاكم بالعمل أو قريب منكم ولكن انتبهوا هذة العلاقة غير متكافأة ومتعبة وبها اختلافات كثيرة.مهنيًامن الممكن أن تضطر لإهمال عملك أو تركة لفترة؛ بسبب التزامات عائلية وأسرية، حاول أن يكون ذلك لفترة بسيطة لأن سعادتك مرتبطة بعملك.صحيًاتعاني من الصداع وزغللة بالعين بسبب قلة النوم وكثرة التفكير والأرق والتركيز في شاشة المحمول لوقت طويل، كن حذر وحاول الاحتكاك بالطبيعة أكثر.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.