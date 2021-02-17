مستجدات الخلاف بين السوادن وإثيوبيا بشأن سد النهضة ومنطقة الفشقة

السودان يصعد ويستدعي سفيره في إثيوبيا



اثيوبيا تطلب الوساطة من تركيا لحل النزاع الحدودي مع السودان

وجددت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، اليوم تحذيرها إلى إثيوبيا من الاستمرار في سياستها سواء ما يتعلق بسد النهضة أو الخلاف الحدودي، مؤكدة خطورة ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم، مؤكدة تمسكهم بحل يرضي جميع الأطراف.فيما استدعت الخارجية السودانية، الأربعاء، سفيرها في أديس أبابا للتشاور بشأن تطورات أزمة الحدود المتصاعدة مع إثيوبيا، مشيرة إلى أن استدعاء السفير يأتي بغرض التشاور، وسبق أن أكد السودان أن موقف إثيوبيا من سد النهضة والتعدي على أراضيها مرتبط ببعضه البعض وأنها ستسمك بحقوقها كاملة في الملفين.من جانبها، طلبت وزارة الخارجية الإثيوبية، من تركيا التوسط بينها وبين السودان، لحل النزاع الحدودي القائم فيما يتعلق بمنطقة الفشقة السودانية والتي كانت تسيطر عليها أديس أبابا وميلشيات تابعة لها، لكنها لم تشر الى طلب الوساطة بشأن سد النهضة.