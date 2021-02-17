السودان يطلع السعودية على الخلافات الحدودية مع إثيوبيا وسد النهضة

بحثت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية بمكتبها في الخرطوم، اليوم الأربعاء، مع أحمد عبدالعزيز قطان وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية تطورات الخلافات الحدودية مع إثيوبيا وسد النهضة.وناقش اللقاء الأوضاع بشرق السودان وجهوده لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين، إلى جانب التوترات في الحدود بين السودان وإثيوبيا، وموقف السودان من مفاوضات سد النهضة.وثمنت المهدي خلال اللقاء دعم وحضور المملكة العربية السعودية في توقيع اتفاقية جوبا للسلام ومساندتها للسودان في جميع المجالات، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وقدمت الوزيرة تنويرًا عما قامت به حكومة الفترة الانتقالية من جهود لتشكيل مجلس الشركاء ولإكمال تشكيل المجلس التشريعي بنهاية الشهر الجاري.وأوضحت الوزيرة أن ادعاءات إثيوبيا بشأن تغول الجيش السوداني على أراضيها منافية للصحة وتتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والمصادق عليها من البلدين، منوهةً بأنه لا يمكن تأجيل وضع علامات الحدود.وأكدت المهدي خطورة ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم، مؤكدة تمسك السودان بالحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.من جانبه أوضح وزير الدولة السعودي أن الهدف الرئيس من الزيارة هو توطيد العلاقات المتينة بين السودان والمملكة، وتعزيز الشراكة بينهما في شتى المجالات وأهمها الاقتصاد والاستثمار.وثمن قطان موقف السودان الداعم للتحالف العربي الرامي لإعادة الشرعية في اليمن وإدانة السودان لهجمات جماعة الحوثي المهددة للحدود السعودية ولمنشآتها الحيوية، مؤكدًا سعي بلاده إلى وضع حل سياسي لهذا الصراع وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.