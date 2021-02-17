رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يطلع السعودية على الخلافات الحدودية مع إثيوبيا وسد النهضة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:38 م
سد النهضة
سد النهضة
محمد عمر
طباعة
بحثت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية بمكتبها في الخرطوم، اليوم الأربعاء، مع أحمد عبدالعزيز قطان وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالخارجية السعودية تطورات الخلافات الحدودية مع إثيوبيا وسد النهضة.

وناقش اللقاء الأوضاع بشرق السودان وجهوده لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين، إلى جانب التوترات في الحدود بين السودان وإثيوبيا، وموقف السودان من مفاوضات سد النهضة.

وثمنت المهدي خلال اللقاء دعم وحضور المملكة العربية السعودية في توقيع اتفاقية جوبا للسلام ومساندتها للسودان في جميع المجالات، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.

وقدمت الوزيرة تنويرًا عما قامت به حكومة الفترة الانتقالية من جهود لتشكيل مجلس الشركاء ولإكمال تشكيل المجلس التشريعي بنهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الوزيرة أن ادعاءات إثيوبيا بشأن تغول الجيش السوداني على أراضيها منافية للصحة وتتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والمصادق عليها من البلدين، منوهةً بأنه لا يمكن تأجيل وضع علامات الحدود.

وأكدت المهدي خطورة ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم، مؤكدة تمسك السودان بالحوار للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

من جانبه أوضح وزير الدولة السعودي أن الهدف الرئيس من الزيارة هو توطيد العلاقات المتينة بين السودان والمملكة، وتعزيز الشراكة بينهما في شتى المجالات وأهمها الاقتصاد والاستثمار.

وثمن قطان موقف السودان الداعم للتحالف العربي الرامي لإعادة الشرعية في اليمن وإدانة السودان لهجمات جماعة الحوثي المهددة للحدود السعودية ولمنشآتها الحيوية، مؤكدًا سعي بلاده إلى وضع حل سياسي لهذا الصراع وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر بالرقم القومي

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

مصادر لـ«الدستور»: امتحانات النقل ستكون بنظام الاختياري

الإحصاء: عدد السكان ارتفع نصف مليون نسمة خلال 4 أشهر

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليوم.. ذكرى وفاة الأميرة شيوه كار التي تحول قصرها مقرا لمجلس الوزراء

كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2021 لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية

طلاب نيجيريون يصممون «روبوتا» لعلاج مرضى كورونا عن بعد

أيام زمان

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

«في الفن والسياسة».. كواليس حوار أجرته أم كلثوم مع هيكل

«المرض أبعدها عن البروفات».. الأيام الأخيرة في حياة زوزو شكيب

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
جلال حمام
الهروب من جحيم أردوغان
منى رجب
يحيا الحب رغم فيروس «كورونا»
المزيد

الثقافة

الاحتفال بـ«سبعينية» سمير الفيل فى ثقافة دمياط

نادي أدب السويس يناقش ديوان «غواية القصيدة»

القوافل الثقافية تصل قرية أم كلثوم بالدقهلية

«فارس وأمير الحواديت» عرض مسرحي للطفل بثقافة المنيا