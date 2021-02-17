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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأمين أعمدة الإنارة خلال موجة الطقس السيء بالإسكندرية (صور)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:02 م
تأمين أعمدة الإنارة
تأمين أعمدة الإنارة خلال موجة الطقس السيء
هبه عويضه
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وجه السيد موسى، رئيس حى العجمي بالإسكندرية، بتأمين أعمدة الإنارة العامة بنطاق الحي، حرصًا على سلامة المواطنين في ظل حالة الطقس التى تمر بها المحافظة، وسرعة التعامل الفورى مع بلاغات عمليات المحافظة وشكاوى المواطنين.

حيث قامت إدارة الكهرباء بحي العجمي فور ورود بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بوجود عامود فيبر جلاس مكسور نتيجة سوء الأحوال الجوية بطريق محور التعمير الدولى بعد مساكن الكيلو ٢٦ بالتوجة لمحل البلاغ وتأمين الكابلات، كما تم المرور على أعمدة الإنارة بشارع الجمعية وتفرعاتة بالهانوفيل وتركيب أبواب بدلا من المفقودة وتأمين الكابلات.

كما ورد بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بوجود عامودين تسبب خطورة بالكيلو ١٨طريق الإسكندرية مطروح، وتم التوجة لمحل البلاغ وتأمين الكابلات، وجارى التنسيق مع الإدارة العامة للمشروعات والورش بالمحافظة لإعادة زرع العامودين.

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