تأمين أعمدة الإنارة خلال موجة الطقس السيء بالإسكندرية (صور)

وجه السيد موسى، رئيس حى العجمي بالإسكندرية، بتأمين أعمدة الإنارة العامة بنطاق الحي، حرصًا على سلامة المواطنين في ظل حالة الطقس التى تمر بها المحافظة، وسرعة التعامل الفورى مع بلاغات عمليات المحافظة وشكاوى المواطنين.حيث قامت إدارة الكهرباء بحي العجمي فور ورود بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بوجود عامود فيبر جلاس مكسور نتيجة سوء الأحوال الجوية بطريق محور التعمير الدولى بعد مساكن الكيلو ٢٦ بالتوجة لمحل البلاغ وتأمين الكابلات، كما تم المرور على أعمدة الإنارة بشارع الجمعية وتفرعاتة بالهانوفيل وتركيب أبواب بدلا من المفقودة وتأمين الكابلات.كما ورد بلاغ من غرفة عمليات المحافظة بوجود عامودين تسبب خطورة بالكيلو ١٨طريق الإسكندرية مطروح، وتم التوجة لمحل البلاغ وتأمين الكابلات، وجارى التنسيق مع الإدارة العامة للمشروعات والورش بالمحافظة لإعادة زرع العامودين.