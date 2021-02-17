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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا ترفض إعطاء تأشيرة دخول لممثل «ناسا» في موسكو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:15 م
سيرغي ريابكوف
سيرغي ريابكوف
وكالات
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أعلنت موسكو الأربعاء رفضها إعطاء تأشيرة دخول لممثل وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" في روسيا، متهمةً واشنطن بأنها جمّدت طلبات روس لتأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف لوكالة ريا نوفوستي العامة للأنباء "كان ذلك إجراء ردّ".

ووفق الوكالة، قررت روسيا في يناير، عدم إعطاء تأشيرة دخول لشخص عيّن لإدارة مكتب وكالة الفضاء الأميركية في سفارة الولايات المتحدة.

وتتهم الخارجية الروسية منذ أشهر السلطات الأميركية بتجميد إعطاء تأشيرات دخول لدبلوماسيين روس أو تأخيرها، على خلفية توترات متزايدة بين الطرفين وتبادل اتهامات بالتدخل والتجسس فضلًا عن المنافسة الجيوسياسية.

وكان قطاع الفضاء الذي يعود التعاون الأميركي-الروسي فيه إلى العهد السوفياتي، قد بقي بمنأى عن العدائية المتزايد بين الطرفين.

وأقرّ ريابكوف بأن "ناسا" نفسها لا تشكّل مشكلة، لكن واشنطن كانت بصفة عامة مسؤولة "عن أشكال عدة من التداخل، على شاكلة عرقلة تأشيرات الدخول".

واعتبر أن تلك المشاكل "مصطنعة" وأن روسيا ستقترح على واشنطن "تصفية" هذه الخلافات.

وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن باعتماد نهج أكثر حزمًا تجاه روسيا من سلفه دونالد ترامب، لا سيما في ما يتعلق بالمحاولات الروسية في التأثير على انتخابات الولايات المتحدة.

وتمكن البلدان مع ذلك من الاتفاق أواخر يناير، حول تمديد الاتفاقية الثنائية الاستراتيجية ستارت الجديدة بشأن الحد من التسلح النووي.

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