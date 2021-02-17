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الأربعاء 17 فبراير 2021 الموافق 05 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ترميم تمثال فريد الأطرش بساحة دار الأوبرا (صور وفيديو)

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:55 م
تمثال فريد الأطرش
تمثال فريد الأطرش
حسن أمين
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تكاتف محبو الموسيقار فريد الأطرش، لترميم وصيانة تمثال ملك العود المعروض بساحة دار الأوبرا المصرية، بعد تعرضه لتشوهات وخدوش وتقطيع الأوتار وظهور شروخ، إلى جانب هبوط وميل في قاعدة التمثال.

وكان الفنان عادل السيد، مؤسس ورئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، أطلق دعوة لمحبي فريد الأطرش فى كل مكان للمساهمة فى إعادة ترميم وصيانة التمثال، وقدم التماسا إلى الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، بحالة التمثال والاحتياج للترميم، وبالفعل وافق على أن يتم الترميم على نفقة الجمعية.

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن عملية الترميم والصيانة تتم بالتعاون مع مسؤولي الإدارة الهندسية وإدارة الصيانة، وتم الاتفاق على رفع التمثال وصب قاعدة جديدة من الخرسانة بارتفاع 80 سنتيمتر، أي ضعف ارتفاع القاعدة القديمة، وتغطيتها بالجرانيت وبالفعل تم الانتهاء من عمل القاعدة، وسيضاف لتمثال فريد لوحة رخامية مع لوحة نحاسية تحتوى على نبذة عن الفنان، تشمل تاريخ ميلاده وتاريخ انتقاله لمصر ورصيد أعماله من أغاني وأفلام وأهم الأوسمة والنياشين التي نالها في حياته، كما سيتم تزويد الإضاءة من جميع الاتجاهات لكى يتمكن رواد الحفلات الليلية للأوبرا من مشاهدة التمثال والتقاط الصور التذكارية بجواره.

وأوضح عادل السيد، أنه يجرى حاليا ترميم وصيانة التمثال بأنامل الفنان محمود مختار وهو حفيد المثال الكبير الراحل محمود مختار، وبمعاونة الدكتور أحمد ناصر وبطران محمد بطران، وهما من كبار المرممين بوزارة الأثار، لترميم التمثال على أعلى مستوى ممكن وبتقنية عالية، مع الحفاظ على الملامح الأصلية للتمثال، وقد بدأت عملية الترميم والصيانة منذ يوم 25 يناير الماضي، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية هذا الشهر.

وأكد أنه سيقام احتفالية في بداية شهر مارس المقبل احتفالا بانتهاء الترميم، وأيضا وضع تمثال نصفى للفنانة الراحلة "أسمهان" الجاري صنعه الآن، بجانب تمثال شقيقها فريد الأطرش بموافقة من دار الأوبرا، وسيتم صنعه من الرخام.

يذكر أن عملية الترميم جاءت بعد مرور 4 سنوات فقط من تشييد تمثال الموسيقار الراحل فريد الأطرش بساحة دار الأوبرا المصرية، والذى بدأ العمل فيه الفنان التشكيلي محمد ثابت في عام ٢٠١٥ وتم رفع الستار عنه في 26 ديسمبر 2016 وهو الموافق لذكرى وفاة الفنان فريد الأطرش.

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