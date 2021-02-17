الشرقية تستعد لجائزة التميز الحكومي بورشة عمل «فريق العمل الفعال»

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بالإعداد الجيد لملف جائزة مصر للتميز الحكومي وتقديمه لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمشاركة في المسابقة للعام الثاني على التوالي 2020، واستطاعت أن تتأهل ضمن العشر مراكز الأولى على مستوى الجمهورية على الصعيدين المؤسسي والفردي للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين.وأشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من فريق العمل داخل الديوان العام وبالمراكز والمدن والأحياء للوصول لمعلومات دقيقه طبقًا لمعايير ملف جائزة مصر للتميز الحكومي، وإعداد قاعدة بيانات مدققة بكافة احتياجات المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والاستفادة من الموارد المتاحة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة استطاعت أن تحصد 4 جوائز في مسابقة التميز الحكومي في دورتها الأولى 2019 بعد أن أصبح لديها قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة في كافة القطاعات المختلفة.واستعدادًا لمشاركة المحافظة في جائزة التميز الحكومي في نسختها الثالثة 2021، نظمت محافظة الشرقية ورشة عمل بعنوان (فريق العمل الفعال) وهي إحدى الجوائز المؤسسية لجائزة التميز الحكومي، حيث قامت الدكتورة ناهد مصطفى المدرب الدولي والخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية ومسؤولة ملف التميز الحكومي بالمحافظة بتدريب المشاركين من ممثلي فرق التميز بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والقرى والمراكز التكنولوجية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.وأشارت المدرب الدولي والخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية ومسؤولة ملف التميز الحكومي إلي أهمية تنظيم دورات تدريبيه وإقامة ورش عمل للعاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء لتطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة العمل وتماشيًا مع تطبيق منظومة التحول الرقمي لتطوير الأداء وصقل المهارات الفردية والمشاركة في المسابقات الحكومية، مقدمة الشكر لمحافظ الشرقية على دعمه الدائم والمستمر لفريق عمل ملف المحافظة للمشاركة في مسابقة التميز الحكومي وحصد الجوائز بما ينعكس على تحسين منظومة العمل.